VIDEO: Viva Aerobús le destrozó su silla de ruedas y lo dejó sin poder moverse por varios días

La aerolínea Viva Aerobús destrozó la silla de ruedas de uno de sus pasajeros, no se hizo responsable del daño y lo dejó varios días sin poder moverse.

Yayo Rocha fue el usuario quien dio a conocer la mala experiencia que tuvo en Viva Aerobús a principios de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, Yayo Rocha publicó un hilo de su caso el cuál ya se ha hecho viral.

“¿Se imaginan que les rompan las piernas?”

“¿Se imaginan que les rompan sus piernas y que la persona que lo hizo no tomara medidas adecuadas a la situación?”, así comenzó Yayo Rocha su historia en Twitter.

Yayo Rocha acudió al Teletón 2021 en la que fue su primera salida a más de 10 minutos de distancia de su casa desde que sufrió un accidente.

Debido a su lesión, la silla de ruedas de Yayo Rocha no es normal, explicó que es de un alto, ancho, respaldo y cojín especial, y que Viva Aerobús la destrozó

“Tengo una lesión medular ubicada en C4 y C5 con una prótesis que me reemplaza la cervical cuatro, daño parcial en el nervio respiratorio, tres cirugías en una semana, un hoyo en mi cargante para poder respirar y, claro, el hecho de qué no me muevo”, explicó.

Primero, dijo Yayo Rocha, el personal de Viva Aerobús no subió la silla de ruedas al avión, como es parte del protocolo, le dijeron que “estaba lejos” y para bajarlo le hicieron esperar más de media hora para prestarle una silla de ruedas ordinaria.

Cuando por fin bajó del avión para ir por su equipaje se dio cuenta que la silla estaba destrozada, en su hilo de Twitter compartió un video en el que se muestran los daños.

Ante la negativa de Viva Aerobús de reponer el daño de la silla de ruedas de Yayo Rocha, se realizó una colecta para juntar el dinero y comprar una nueva, lo cuál se consiguió.

“Mejor un montón de hermanos y hermanas de la comunidad se unieron y recaudaron y apoyaron para que yo pudiera conseguir una silla de ruedas que esta empresa multimillonaria”, dijo Yayo Rocha.

Viva Aerobús responde 11 días después

Debido a lo viral que se hizo el hilo de Twitter de Yayo Rocha, Viva Aerobús respondió 11 días después.

“Después de que trataron mal a mi mamá, después de quitarme el único aparato que me permite transmitir y narrar NFL y obviamente después de todo el ruido que les cayó, respondieron”, tuiteó Yayo Rocha.

Y agregó: “11 días donde no he tenido terapias ni salida de mi cuarto, 11 días después respondieron”.

La respuesta de Viva Aerobús, informó Yayo Rocha, fue para decirle que pasará 16 días sin su silla de ruedas.

Viva Aerobús se disculpó con Yayo Rocha respondiendo en su cuenta de Twitter y le informó que el lunes 20 de diciembre le llegará a su casa la silla reparada.

“Antes que nada, nos gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy y a su vez, ofrecerte una sincera disculpa por los inconvenientes presentados durante tu vuelo. Entendemos tu molestia y nos sentimos profundamente apenados ante lo sucedido”, tuiteó Viva Aerobús.

Y agregó: “Tu silla de ruedas estará siendo llevada a tu domicilio el día lunes una vez que se encuentre reparada. Ten la seguridad de que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para agilizar el proceso de entrega”.