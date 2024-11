Ricardo Salinas Pliego, empresario comparte video con sus fans y se burla del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras encabezar su “Rodada por la libertad” en la Plaza de Toros México, el empresario dueño de Tv Azteca compartió momentos con sus fanáticos.

Incluso presumió en sus redes sociales como fue su convivencia con sus fans que asistieron a este evento de motocicletas.

El evento llamado “Rodada por la libertad” estuvo en riesgo de ser cancelado debido a que la Plaza de Toros México fue clausurada, pero tras llegar a acuerdos de protección civil con la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) pudo reabrir.

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego se burla de AMLO?

En redes sociales el empresario Ricardo Salinas Pliego decidió compartir los momentos de convivencia que tuvo con sus fanáticos en su evento “Rodada por la libertad”.

Pero en la red social X decidió compartir una frase peculiar “yo ya no me pertenezco” en referencia al ex presidente AMLO y a modo de burla.

En su video Ricardo Salinas Pliego se tomó fotografías con sus fanáticos que le daba su celular para tener una foto con el empresario.

En este mismo video, se asegura que Ricardo Salinas Pliego pasó hasta 30 minutos tomándose fotos con sus fans.

Además se puede ver a Ricardo Salinas Pliego contento por esta convivencia junto con su esposa.

Yo ya no me pertenezco 😂😎 pic.twitter.com/F3yIL5B74W — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 22, 2024

“Yo ya no me pertenezco” este es el origen de la famosa frase de AMLO

El expresidente AMLO dijo la frase “yo ya no me pertenezco” en su discurso de victoria en noviembre de 2018 tras las elecciones presidenciales de ese año.

Incluso en su toma de protesta presidencial el 1 de diciembre de 2018, AMLO volvió a pronunciar esta afamada frase recordando que ahora él le pertenecía al pueblo de México.

Aunque en internet afirman que dicha frase le pertenece originalmente al periodista, historiador y político mexicano Francisco Zarco de la época de Benito Juárez, quién le dijo al Benemérito de las Américas en la encrucijada de reelección “¡Hombres como Juárez!, ¡Ya no se pertenecen, ello deben consagrarse para siempre a su patria!”.

Frase que fue usada en la campaña de reelección de Benito Juárez. Cabe recordar que AMLO es un fiel seguidor del Benemérito de las Américas y la historia de México.