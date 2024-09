El estreno del documental de Jungkook está por llegar a las salas de cine de Cinépolis, pero no lo hará solo, pues tendrá vaso coleccionable.

Tal y como se esperaba el documental I am still de Jungkook de BTS si tendrá coleccionables, y así lo ha confirmado Cinépolis.

Y si tu eres fan de Jungkook y esperas con ansia el estreno de I Am Still, te damos los detalles del precio y cómo conseguir el vaso coleccionable en Cinépolis.

I am still, el documental de Jung Kook de BTS, ya tiene fecha de estreno y te decimos dónde verlo (@bts_bighit / X)

¿Qué precio tendrá el vaso coleccionable de Jungkook en Cinépolis por el estreno de I Am Still? Así lo podrás conseguir

Será un vaso coleccionable de Jungkook que Cinépolis venderá por el estreno de I Am Still y que ya tiene precios.

El vaso coleccionable del documental Am Still de Jungkook en Cinépolis tendrá un precio de 95 pesos e incluye refresco.

El diseño del vaso coleccionable de Jungkook en Cinépolis será con el póster del documental Am Still y para conseguirlo, solo tendrás que comprarlo en las dulcerías.

La venta del vaso coleccionable del documental Am Still de Jungkook en Cinépolis será a partir del 18 de septiembre en su estreno en salas de cine.

En estas sucursales de Cinépolis podrás conseguir el vaso coleccionable de Jungkook por estreno de I Am Still

Si eres uno de los fans y no te quieres quedar sin vaso coleccionable de Jungkook por estreno de I Am Still, esta es la lista de sucursales de Cinépolis donde estará disponibles: