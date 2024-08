Arranca la preventa de Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex; este es el precio y fecha para la esperada función.

Tras anunciarse I am still, el documental de Jungkook de BTS al fin se dio a conocer que sí se tendrá su estreno en Cinépolis y Cinemex.

Por lo que presta atención que estos son todo los detalles para que no te pierdas de ver en en Cinépolis y Cinemex el documental I am still de Jungkook.

Jungkook cumple años el 1 de septiembre (Twitter)

Fecha de estreno de Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex

Las populares cadenas de salas de cine, Cinépolis y Cinemex han confirmado el estreno de Jungkook: I am still.

Documental del famoso integrante de BTS, de 26 años de edad que los fans mexicanos podrán ver en pantalla grande.

Esto a partir de su fecha de estreno el próximo miércoles 18 de septiembre de 2024 en Cinépolis y Cinemex.

Asimismo, las funciones para Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex serán por tiempo limitado.

Por su parte, en la preventa de boletos para Jungkook: I am still en Cinépolis su disponibilidad será hasta el 28 de septiembre de 2024.

Mientras que en Cinemex, la preventa de Jungkook: I am still tiene boletos hasta el 22 de septiembre de 2024, por lo que te recomendamos checar la cartelera de ambas cadenas con horarios y días.

¿Cuál es el precio de los boletos para Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex?

Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex será una función especial en salas de cine, por lo que su precio también lo será.

Pues la preventa tanto en Cinépolis y Cinemex para el documental de Jungkook: I am still revela que el precio de boletos será de 250 pesos en ambos complejos.

¿Fan de Jungkook de BTS? Cómo, cuándo y dónde hacerle una pregunta en vivo (BTS)

¿Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex tendrá coleccionables?

Hasta el momento se desconoce si Cinépolis y Cinemex tendrán coleccionables para el documental de Jungkook: I am still.

Por lo que aquí te estaremos informando de cualquier detalle de Jungkook: I am still en Cinépolis y Cinemex que se de conocer.