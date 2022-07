El uso de botes de yogurt para guardar frijoles u otros alimentos es ya una tradición en los hogares de México; sin embargo, la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) advierte que no todos son aptos para la comida.

Esto no quiere decir que no puedes reusar todos los botes de yogurt que se compran, pero sí que se debe de tener cuidado qué recipientes serán usados para guardar los alimentos.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield dijo para Así las cosas cuáles son los 3 números que se pueden usar para guardar los frijoles en los botes de yogurth o crema.

Estos son los números que debe tener el envase de yogurt para que puedas reusarlo para guardar frijoles según la Profeco

De acuerdo con la Profeco, no todos los plásticos puede reusarse para guardar alimentos, pues son de un solo uso.

Para saber si el bote de yogurt donde se quieren guardar los frijoles es necesario reconocer si son de grado alimenticio.

Envases reusados para guardar comida (Especial)

Por ello, la Profeco da los números que deben de estar marcados en un triángulo en el contenedor de plásticos para saber si se pueden reutilizar o no. Estos son:

2: polietileno de alta densidad: se usan para lácteos, cosméticos y detergentes

4: polietileno de baja densidad: se usan para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes

5: polipropileno: se usa para envases de yogurt y embutidos

Cuando el envase se vacía de su contenido original, es necesario lavarlo bien antes de reutilizar; cabe destacar que si su uso original fue el de contener algún detergente, no puede ser usado para guardar alimentos después.

Asimismo, Ricardo Sheffield aclaró que, si el envase no tiene estos número o no tiene ninguno , lo mejor es no usarlo para guardar comida.

Otra recomendación de Profeco es evitar meter los envases al microondas, aunque sean de los números antes mencionados, pues al no estar diseñados para el calor, segregan químicos que luego son transferidos a la comida.

¿Por qué no se pueden usar todos los envases para guardar comida?

El titular de la Profeco explicó que no todos los botes de yogurth o crema son aptos para contener comida; esto debido a que no son de grado alimenticio y son muy porosos.

Al ser porosos, se promueve la entrada de virus o bacterias que contaminan los alimentos que luego se consumen.

Por ello, llamó a no usar ningún envase de plástico que no tenga la numeración anterior para contener alimentos.

En su lugar, se pueden reutilizar como macetas o contenedores de objetos, aseguró Sheffield.