Recientemente se dio a conocer de las “tortillas pirata”, las cuales son tortillas hechas con ingredientes más baratos para generar mayores ganancias.

No obstante, las tortillas pirata no son recomendadas por el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, ya que indican que éstas están elaboradas con ingredientes no adecuados y perjudiciales para la salud.

Dado que la tortilla es un alimento importante para los mexicanos, aquí te decimos cómo identificar las tortillas pirata para que evites su consumo.

¿De qué están hechas las tortillas pirata?

De acuerdo con Sergio Jarquín, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, las tortillas pirata pueden estar elaboradas con estos ingredientes:

Maíz atrasado

Harina de maíz

Agua no potable

Exceso de cal

Partes de tortillas atrasadas

En tanto que las tortillas “originales”, de buena calidad, están hechas por masa de maíz, una proporción de cal y agua potable.

La “cal viva”, que es la adecuada para su consumo, es el ingrediente que favorece el proceso de nixtamalización, que es con el que se cuece el maíz para dar paso a la tortilla.

Tortillas (Galo Cañas / Cuartoscuro)

¿Cómo identificar y evitar las tortillas pirata?

Antes de enlistar las características de las tortillas pirata, es importante reconocer una buena tortilla, la cual debe lucir así:

Olor a maíz

Pigmentos amarillos

Color amarillo crema

Textura suave, no se agrieta ni se rompe

Masa gruesa y consistente

Se inflan al calentarse

Resisten hasta tres días o más en refrigeración

Mientras que las características de las tortillas pirata con las que resulta fácil identificarlas son:

Mal olor, el cual puede disminuirse con un exceso de cal

La masa es “blanca”, cuando debería ser color amarillo crema

Se agrietan y no duran mucho tiempo

Sabor a tierra, cal o muy salado

Por esta razón, de encontrar el kilo de tortilla a un costo menor del regular, se debería evitar su consumo ya que existen altas probabilidades de que se trate de tortillas pirata.

Para evitar consumir tortillas pirata, se recomienda comprar en establecimientos donde se pueda observar el proceso de elaboración, mismo que deberá contar con medidas de higiene adecuadas.

De consumirse las tortillas pirata, puede desencadenar enfermedades estomacales causadas por infecciones bacterianas.

En caso de detectar la venta de tortillas pirata, esto puede denunciarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Tortillería (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Con información de Uno TV.