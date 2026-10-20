Spotify refuerza el control de cuentas familiares; ahora exigirá a los integrantes del plan escanear un código QR para validar el acceso a su plataforma.

De la misma manera que Disney+, HBO Max o Netflix, Spotify buscará evitar que usuarios que no viven en el mismo hogar compartan la suscripción familiar.

La medida ha generado sorpresa y molestia entre los clientes de Spotify, ya que no la consideran justa.

Así deberás escanear un código QR para verificar tu cuenta familiar de Spotify

La verificación de los planes familiares de Spotify se tendrán que realizar de forma física mediante un código QR dinámico de la siguiente manera:

El administrador de la cuenta familiar deberá abrir el QR en su teléfono. La función se encuentra tocando en la foto de perfil, después en la opción Tu Premium y luego en Administrar

Los miembros tendrán que escanear el código QR con la cámara de su teléfono

Tanto el administrador como el miembro del plan deberán estar en el mismo lugar

De acuerdo con Spotify, la verificación solo se podrá realizar mediante su app móvil, por lo que sugiere tener la actualización más reciente.

Todos los miembros de la cuenta familiar tienen hasta 7 días para completar el escaneo después de recibir la notificación.

Spotify (Spotify / sitio web:newsroom.spotify.com)

La sanciones que aplicará Spotify para quienes no validen su acceso a la cuenta familiar

En caso de no hacerlo, la verificación mediante código QR en la cuenta familiar Spotify contempla sanciones severas.

Los miembros no podrán unirse a otro plan familiar o Dúo de Spotify durante 12 meses.

La única opción que tendrán será elegir una plan diferente de la plataforma para continuar disfrutando de su música sin anuncios o pasarán de inmediato a sistema de uso gratuito.