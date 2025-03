Elon Musk no suelta la ‘guerra’ contra el empresario mexicano Carlos Slim y ahora presenta la competencia para América Móvil con el acceso gratis a internet de Starlink para algunos celulares.

De acuerdo con diversas informaciones, Starlink, empresa de internet satelital, dará acceso gratuito a su red a partir de julio 2025 en México para los dispositivos móviles que sean compatibles.

Cabe recordar que la guerra entre el asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el empresario mexicano inició cuando Musk insinuó que Carlos Slim estaría relacionado con el narcotráfico.

Starlink, la empresa de Elon Musk, ofrecerá en México un servicio de acceso gratis a internet satelital a partir de julio 2025.

Este servicio estará disponible solo para los celulares y equipos móviles que sean compatibles y cumplan con los requisitos necesarios para tener función.

Los teléfonos móviles compatibles podrán activar esta conexión cuando se pierda red tradicional para acceder a la satelital.

Esta señal será confirmada con la leyenda “T-Mobile SpaceX”.

Los dispositivos que hasta el momento se conoce que podrán acceder a esta señal gratis de internet de Stalink son:

La ‘guerra’ que inició el empresario y asesor del presidente de Estados Unidos, Elon Musk comenzó contra Carlos Slim con una publicación en su cuenta de X.

En dicha publicación Musk sugirió que las empresas de Carlos Slim están relacionadas con el narcotráfico, al replicar una publicación que dice:

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios”.

Wall Street Mav