Plantean adquirir deuda como parte de un plan económico ante el coronavirus

Senadores de diversos partidos pidieron estar preparados por las consecuencias que traerá el Covid-19 a la economía mexicana.

México.- Diversos grupos parlamentarios y legisladores a título personal en el Senado de la República coincidieron en pedir un plan económico emergente al gobierno federal para enfrentar las consecuencias del coronavirus en México, entre los que destacan propuestas como establecer un seguro de desempleo y adquirir deuda.

El senador de Morena, José Narro Céspedes, dijo que aunque no le guste la idea al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe contemplar adquirir deuda para que cuando pase la pandemia de Covid-19 se reactive la economía.

"Seguramente se va a requerir un pequeño piquete... de deuda. Yo sé que al presidente no le gusta, pero lo que necesitamos es como la medicina... no es lo que te guste o no, es lo que necesita el paciente. La economía necesita reactivarse..." José Narro Céspedes. Senador Morena

🔴 Conferencia del senador @NarroJose, del 18 de marzo de 2020 https://t.co/SpoxP9hldq — Senado de México (@senadomexicano) March 18, 2020

Proponen seguro de desempleo de 8 mil pesos por coronavirus

Por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Patricia Mercado planteó que se contemple un seguro de desempleo de 8 mil pesos en caso de que lleguen a perder su trabajo.

"Sugerido por la senadora Patricia, tener un plan de desempleo de al menos 8 mil pesos al mes, seguro de desempleo para quienes pierdan su trabajo." Samuel García. Senador MC

Urge vacunar a México con un plan económico en materia fiscal vs el #Covid_19mx

Las Pymes serán las más golpeadas, es el momento idóneo para crear un plan económico. pic.twitter.com/HUgDMeaD5N — Samuel García (@samuel_garcias) March 18, 2020

Otras de las medidas que plantearon los emecistas son crear un fondo de pensiones, aplazar pagos de impuestos, acelerar devoluciones, eliminar impuestos a las gasolinas, entre otros.

Piden reactivar inversiones privadas en energía

Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron reactivar las inversiones privadas en el campo de energía , realizar 'El Buen Fin' dos veces al año, hacer auditorías ciudadanas a programas sociales, transferir dinero a Salud, bajar tasas de interés, hacer un programa de construcción de vivienda y un plan nacional de mantenimiento a la infraestructura.

1 Reactivar inversión privada en energía.

2 Dos veces al año #ElBuenFin.

3 Auditoría ciudadana a programas sociales.

4 Transferir dinero a Salud.

5 Bajar tasas de interés.

6 Programa de Construcción de Vivienda.

7 Plan Nacional de Mantenimiento de Infraestructura. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) March 18, 2020

El senador Gustavo Madero dijo que deben haber programas de apoyo a las empresas para que no haya despidos masivos y apoyos fiscales para que no haya quiebra, pues prevén que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas empresas (PyMes).

"Un programa muy claro de apoyo a las empresas para que no haya despidos masivos... apoyar a las empresas para que no haya despidos masivos". Gustavo Madero. Senador PAN

Llaman a empresarios gasolineros a bajar los precios

El senador Narro Céspedes dijo que el presidente López Obrador debe estar molesto porque se le sigue vendiendo a los empresarios gasolineros los combiustibles a precios bajos por la caída de los precios del petróleo y la mayoría de ellos siguen vendiéndola en los mismos niveles que lo venían haciendo.