SAT deberá sacar a 21 contribuyentes de ‘lista negra’ para factureros

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a la lista negra global de factureros a 21 contribuyentes por violar presuntamente el Código Fiscal de la Federación. Los afectados se ampararon con un juicio de nulidad y ganaron, por lo que el SAT deberá retirarlos de dicha lista negra.

El SAT notificó a 21 contribuyentes que se detectó que habían infringido presuntamente el Código Fiscal de la Federación al utilizar facturas fiscales digitales como comprobantes para deducir gastos sin contar con:

Activos

Personal

Infraestructura

Capacidad material para operar

A los contribuyentes se les envió un oficio de presunción de inexistencia de operaciones respaldadas con varias facturas electrónicas fiscales.

Al menos 14 de ellos emitieron una serie de pruebas y argumentos, pero al no desvirtuar el motivo por el que se les hizo llegar el oficio de presunción, el SAT rechazó sus pruebas.

Posteriormente, la agencia de gobierno actualizó la situación de los 21 contribuyentes y tanto su nombre, razón social y RFC, en su lista negra global para factureros que utilizaron comprobantes fiscales digitales, sin contar con lo antes enlistado.

Facturas (Graciela López/Cuartoscuro)

Contribuyentes ganan juicio contra el SAT

Ante esto, los contribuyentes solicitaron un juicio de nulidad contra el SAT, para ampararse en contra de los señalamientos de la agencia de gobierno. Los acusados ganaron el juicio por lo que ahora el SAT deberá sacarlos de su lista negra de factureros.

No obstante, el SAT advirtió que el amparo no los exenta de futuras revisiones que se realicen en esta materia, pues aunque ganaron el juicio sobre el oficio de presunción, no los exime de la responsabilidad con otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con las condiciones.

Esto para, de manera directa o indirecta, prestar servicios así como producir, comercializar y/o entregar los bienes que se ampararon con los comprobantes de facturas electrónicas, por lo que se dejarán a salvo las facultades de la autoridad fiscal.

A principios del mes de marzo, el SAT también señaló como factureros a 56 contribuyentes, quienes también ganaron juicio contra la agencia de gobierno y se ampararon, logrando así que el SAT los retirara de la lista negra para factureros.

Contribuyentes en oficinas del SAT (Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro)

Con información de El Universal.