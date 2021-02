Este año el salario mínimo subió de 123.22 a 141.70 pesos y de 185.56 a 213.39 pesos en la zona libre de la frontera norte

México.- El dueño de grupo Carso, Carlos Slim, lamentó que los empresarios no apoyaron el alza al salario mínimo en 2021.

Luego de recuperarse de Covid-19 y reunirse con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, comentó que es muy positivo el aumento al salario mínimo y es una “tontería” que la iniciativa privada no lo aceptara.

“Qué bueno que se subió el salario mínimo. Lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto” Carlos Slim

Aumento al salario mínimo subirá poder adquisitivo de la población: Carlos Slim

Slim dijo que el aumento al salario en este 2021 ayudará a que el poder adquisitivo de las personas aumente.

Después de su reunión con el presidente de Argentina, el empresario dijo que también aumentará, los ingresos serán mejor distribuidos y se fortalece la economía.

“Creo que fue importante que el aumento del salario mínimo siga ocurriendo, que se esté recuperando como fue hace muchos años, que el poder adquisitivo de la población continúe subiendo, que la masa salarial suba, que los ingresos se estén distribuyendo y estén yendo al consumo que está fortaleciendo la parte económica” Carlos Slim

Aumenta 15 por ciento el salario mínimo en 2021

Desde el 1 de enero de 2021 el salario mínimo en México aumentó 15 por ciento:

A nivel nacional pasó de 123.22 a 141.70 pesos.

En la zona libre de la frontera norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos.

El aumento beneficia a alrededor de 4 millones 552 mil 626 personas trabajadoras , que representan el 22.85 por ciento del total de afiliadas al IMSS, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el aumento al salario mínimo presionará la capacidad productiva del país que provocar un efecto inflacionario y conflictos sindicales.

Con información de La Jornada y El Economista