A mí estas ratas no me van a doblar… ni ellos, ni todos los propagandistas del #BañaGatos de monsi, vengan se van a topar con pared, ustedes ya se van, les quedan 4 meses, nada más.



Así que a mis sobrinos les digo, opongamos resistencia y no cedamos ante el abuso de la… pic.twitter.com/xbxTsFgzLu