El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pide no involucrar a sus hijos con descarrilamiento del Tren Maya.

Esto por la versión que circula en redes sociales que asegura que los hijos del presidente vendieron balastos de mala calidad lo que provocó un desajuste en las vías del Tren Maya.

Durante su conferencia mañanera del jueves 4 de abril, el mandatorio mexicano habló del tema de los ataques a familiares durante las campañas de las elecciones 2024, tras la revelación del video que involucra al hijo de Xóchitl Gálvez en un altercado afuera de un antro de la CDMX mientras estaba alcoholizado.

Aunque AMLO evitó hablar directamente de este asunto, recordó que a su familia también la han atacado en diversas ocasiones y la han señalado de cometer actos ilícitos como con sus hijos.

Bajo este contexto es que AMLO dijo que no es mala la polémica que se genera dentro de los comicios electorales, pero pidió que “no mienten madre” ni se metan con sus familiares.

Mencionó también que no se metan con menores de edad, esto luego de que a principios de sexenio en redes sociales, su hijo Jesús Ernesto que es menor recibiera una ola de ataques por su aspecto físico.

Además AMLO sostuvo que si tiene un problema con él, que entonces nada más se metan directamente con su persona y no con sus hijos.

“No es mala la polémica nada más que no mienten madre que no se metan con familiares que no se metan con menores. Que si tiene un problema conmigo que nada más sea conmigo, no con mis hijos”

AMLO