Luego de que un empleado de Elektra se hizo viral en TikTok por un mensaje a su jefe Ricardo Salinas Pliego para que en la posada navideña les dieran buenos regalos en la rifa, el ‘Tío Richie’ estaría analizando un sorprendente obsequio para él.

Y es que por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, el empleado de Elektra, identificado como el usuario ‘Renesiiin’ y que se hace llamar La Colchuda, sugirió en tono de broma a Ricardo Salinas Pliego que en la rifa navideña se incluyeran artículos como una pantalla, una motocicleta o un celular.

“Amigas, mañana es la posada de mi trabajo y ninguna pantalla nos quieren rifar o alguna moto, nada para sus trabajadoras estrellas. Tío Richie, ¿qué está pasando, papi? avientate algo. De perdida un teléfono, un iPhone 15 Pro Max para esta mujerzuela”, se le escucha decir al joven.

"La Colchuda", empleado de Elektra y creador de contenido en TikTok, le pide a Ricardo Salinas Pliego regalos para la rifa de su empresa. pic.twitter.com/BisGMSuJlv — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 26, 2023

El video que ya acumula más de 545 mil vistas y 42 mil likes llegó a los ojos del empresario mexicano y ahora estaría buscándolo para regalarle un teléfono celular de gama alta .

Ricardo Salinas Pliego quiere regalarle un Iphone 15 Pro Max a empleado de Elektra que se hizo viral en TikTok

Este miércoles 27 de noviembre, Ricardo Salinas Pliego anunció que está en busca de del empleado de Elektra que se hizo viral en TikTok por pedirle regalos para la rifa navideña.

A través de su cuenta de X, Salinas Pliego pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a ‘Renesiiin’ y ponerse en contacto con él para regalarle un iPhone 15 Pro Max en caso de merecerlo, porque advirtió que primero revisaría su número de ventas.

“Va pues... ayúdenme a encontrarlo y vemos su número de ventas, si se lo merece le entrego un iPhone 15 Pro Max”.

Va pues... ayudenme a encontrarlo y vemos sus numeros de ventas, si se lo merece le entrego un iPhone 15 Pro Max. https://t.co/Wl4yox6UZB — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 28, 2023

Empleado de Elektra celebra que su jefe Ricardo Salinas Pliego vio su mensaje

La reacción del empleado de Elektra no se hizo esperar, el usuario ‘Renesiiin’ celebró que su jefe Ricardo Salinas Pliego vio su mensaje sobre los regalos y agradeció a sus seguidores por hacerlo viral en TikTok.

Luego de que Salinas Pliego advirtiera que antes de regarlarle el Iphone 15 Pro Max revisaría las ventas de su empleado para ver si se lo merece, el joven aclaró que no es vendedor, sino cajero y bromeó: “pero soy la más cajera, la más rápida y que atiende mejor a los clientes”.

Indicó que aunque posiblemente no le regalen el Iphone, se siente agradecido con quienes le ayudaron a hacerse viral en TikTok.

“Gracias amigas de TikTok. (...) No pasa nada si no me dan el iPhone, ¡me hice viral! Las amo... no me han corrido, aquí sigo, miren mi uniforme”, dijo en un nuevo video compartido.