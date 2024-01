El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, luego de que se afirmó esta detrás de una campaña negra contra Ricardo Salinas Pliego y sus empresas.

AMLO aprovechó su conferencia mañanera de este jueves 11 de enero para decir que Jesús Ramírez Cuevas es un hombre con principios y no tiene nada que ver.

Ricardo Salinas Pliego había dicho que Jesús Ramírez Cuevas lanza la piedra y esconde la mano, en en referencia al uso de bots, por lo que a AMLO, dijo que todo los señalamientos que ellos hacen los hacen de manera pública y directa.

AMLO dio a entender que todo lo que se dice en las mañaneras es orgánico y que no se preparan temas con asesores o Jesús Ramírez Cuevas no le indica a quién “pegarle”.

El presidente aclaró que a Jesús Ramírez Cuevas lo culpan injustamente porque la gente en automático piensa que todo está pensado por él.

“Resulta que los que hacemos aquí de manera publica porque no nos gusta tirar la piedra y esconder la mano. Lo que hacemos y lo que yo expongo aquí no tiene nada que ver con un grupo de asesores. Llevo 40 años, más, siendo la misma persona, pero algunos le echan la culpa a Jesús y ya por eso Jesús no quiere porque le va muy mal, a él le cargan todo. No es así, Jesús no tiene nada que ver. Jesús es un profesional, una gente íntegra, honesta, hombre con principios, con ética, ni modo que va a estar: Pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer. Pero le echan la culpa injustamente”

AMLO