Revés a los calentadores de tabaco, duro golpe a la lucha contra el tabaquismo: Juan José Cirión Lee

México.- La decisión del gobierno federal de echar atrás el decreto para permitir la importación y venta de calentadores de tabaco es un duro retroceso en la lucha contra el tabaquismo en México, manifestó Juan José Cirión Lee, presidente de la organización civil México y el Mundo Vapeando.

Juan José Cirión Lee abundó que si bien es claro que el decreto que emitió el pasado 16 de julio la Secretaría de Economía (SE), no fue suficiente para que los consumidores tuvieran acceso a toda la gama de productos de riesgo reducido, incluidos los cigarros electrónicos , el paso se dio había sido el correcto.

El activista aclaró que productos como los vaporizadores y los calentadores de tabaco han demostrado, a través de estudios científicos, constituirse como herramientas eficaces para superar el consumo de cigarros convencionales, por lo que, en varios países, como el caso del Reino Unidos, han sido incorporados dentro de sus políticas públicas para combatir el tabaquismo.

Por ello, el también especialista en Derecho, deploró la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de revertir el decreto del 16 de julio y prohibir, nuevamente, toda clase de artículos de riesgo reducido.

Discrepancias en Gabinete de AMLO

El pasado 17 de agosto, en su conferencia de prensa matutina, el presidente reconoció que en el tema de los llamados sistemas alternativos de consumo de nicotina “hubo discrepancias” al interior del gobierno federal, pues el decreto de la SE del 16 de julio pasado contravenía lo tipificado en el decreto del 16 de febrero de 2020, en el sentido de que estaba prohibida la venta e importación de ninguno de esos artículos.

“Yo firmo un decreto -expuso el mandatario-, para permitir la importación, no exactamente de estos cigarrillos, pero de algo parecido y entonces los de Salud protestan y ofrecí revisarlo”.

“Y entonces ¿Qué hicimos? Pues ya se corrigió el error y se cancela la importación de estos aparatos, aun cuando no sean lo mismo, aunque se alegue de que no causan daño, nada, nada, nada que afecte la salud. Y además si ellos, que son los responsables de esta materia, nos recomiendan de que no se permita la importación, pues tenemos que hacerles caso. Y se corrigió”, comentó.

No obstante, lo cierto es que, a pesar del anuncio del presidente López Obrador, lo cierto es que ha pasado más de una semana del anuncio y hasta el momento no se ha publicado el decreto que haga oficial el revés al decreto del 16 de julio, por lo que las empresas que producen e importan dichos dispositivos lo han venido realizando en las últimas semanas sin que existe una disposición legal que se los prohíba.

Juan José Cirión Lee lamentó el criterio de las autoridades mexicanas por dejarse llevar por dogmas y mala información sobre el alcance y beneficios de los productos de riesgo reducido y, particularmente, de los vaporizadores, en virtud de que representan una herramienta importante para dejar de fumar.

El activista refirió que en México existen más de un millón y medio de usuarios de vaporizadores, quienes en su gran mayoría utilizan los dispositivos para dejar de fumar, ya que los parches, pastillas y demás remedios no funcionan para abandonar el consumo de cigarrillos.

Por lo anterior, el dirigente de la organización México y el Mundo Vapeando reconoció que ante la realidad que enmarcan a los productos de riesgo reducido, como el caso de los vaporizadores, es claro que los usuarios de dichos dispositivos y quienes deseen abandonar el consumo de cigarrillos se verán obligados a conseguirlos en el “mercado negro”, pese al enorme riesgo que conlleva en cuanto a calidad y tipo de sustancias y artículos que ahí se venden.