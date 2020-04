El chef Dante Ferrero aclaró que no piden nada regalado sino apoyo para aplazar pago de servicios e impuestos durante la emergencia sanitaria.

México.- "El mensaje que recibimos no nos ánima... pero nos vamos a levantar" dijo Dante Ferrero, chef del restaurante 'Dante Brasa y Fuego', sobre la falta de apoyos a empresarios por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

El también dueño del local hizo ver que de por medio está la plantilla de empleados a quienes no quieren despedir y sostener el mayor tiempo que puedan, pero la falta de apoyos gubernamentales y la baja drástica de ingresos lo complica todo.

"El mensaje que estamos recibiendo hoy no nos anima... es desalentador... todos los que estamos detrás de esto, amamos México."

Ferrero aclaró en entrevista con SDPnoticias que la industria restaurantera no pide nada regalado sino que las autoridades aprueben el diferimiento de pagos de servicios, impuestos y otras medidas que les den un respiro para pasar este complicado capítulo que se enmarca en la crisis generada por los contagios de coronavirus en el país.

"Un respiro ahorita, nadie está diciendo regálame cosas, se está pidiendo apoyo".

"No veo a nadie que quiera cerrar"

No obstante la incertidumbre, el objetivo, no solo personal, sino de la industria, dijo, es " no correr y reactivar ", por ello se mantiene en contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

A través de ese y otros organismos, los empresarios restauranteros, desde las grandes cadenas hasta los locales pequeños de tacos, están en la misma sintonía de no querer cerrar ni despedir a sus empleados.

"La preocupación es tremenda porque nosotros queremos conservar a la gente lo más que podamos. La relación en los restaurantes con nuestro personal es muy cercano".

En 'Dante Brasa y Fuego' trabajan 65 personas, plantilla que desean mantener a pesar de lo complicado que es para los negocios que sólo tienen una sucursal, como es el caso.

Restaurantes se mantienen en pie durante emergencia sanitaria Dante Brasa y Fuego

Comida para llevar durante emergencia sanitaria

El cocinero detalló que cuando una unidad disminuye sus ventas en 70 por ciento se encuentra en problemas, pero la actualidad les ha dejado a muchos locales de 80 a 95 por ciento menos de lo habitual.

Los cálculos incluyen el incremento en pedidos a domicilio que se permitió como parte de la emergencia sanitaria, lo cual no ha tenido mucho peso en términos generales pues no sustituye la presencia de los comensales.

Actualmente el empresario sólo ha reducido horas de trabajo a su personal y compensado con despensas familiares por dos semanas, como medidas de corto plazo.

Desde el gobierno federal se ha reiterado que no habrá apoyo a empresarios a pesar de las propuestas que han circulado para que desaparezcan negocios ni empleos. No obstante, el próximo 5 de abril se espera la presentación de un plan de reactivación económica.