La falta de reparto de utilidades de Soriana derivó en despidos de trabajadores inconformes por haber recibido un pago de 380 pesos, el cual ni siquiera fue asignado por concepto de utilidades sino como una “gratificación por pago de nómina”.

Esta información fue referida para Expansión por una trabajadora de Soriana Tamaulipas que prefirió omitir su nombre para evitar represalias. Sin embargo, las protestas por el reparto de utilidades en esta cadena de supermercados, con presencia en los 32 estados del país, inició desde el 24 de mayo.

Trabajadores de Soriana en estados como Veracruz, Puebla, Tamaulipas y la Ciudad de México (CDMX) se manifestaron desde el viernes y a lo largo del fin de semana, ya que argumentan que la tienda no ha reportado pérdidas como para omitir el pago de utilidades.

En relación al reparto de utilidades en Soriana, una trabajadora de la empresa en Tamaulipas explicó para Expansión que 50 trabajadores formaron un grupo de WhatsApp debio que a que recibieron un pago de 380 pesos, pero no por concepto de utilidades sino como “gratificación por pago de nómina”.

“No pueden ser las utilidades porque el año pasado nos dieron 2 mil 500 pesos”, escribieron los trabajadores en el grupo según el relato de la trabajadora quien dijo que la explicación de la empresa fueron supuestas altas pérdidas y falta de generación de ganancias.

Sin embargo, Soriana no emitió un comunicado por el reparto de utilidades y los trabajadores tampoco obtuvieron una copia de la declaración que presentó la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido, dijo que se logró entablar un diálogo con el director de Ventas Zona Frontera Noreste, Manuel Cerda.

“Quedó muy formal de que no iba a haber represalias contra nadie, le repetimos que nosotros estábamos exigiendo eso, pero pacíficamente y que sentíamos que era injusto el pago de utilidades que se nos dio. Nosotros ya llevábamos rato intentando hablar con los gerentes de la empresa para pedir un ajuste salarial, insumos como agua y papel y que se ampliara la plantilla laboral, pero a él no le llegaban las quejas que teníamos. Ese día le planteamos todo”

Sin embargo, pese a lo acordado, el 27 de mayo la despidieron de Soriana:

“Uno a veces es ignorante en estos temas, me dijeron que me darían la liquidación con la condición de que ya no hiciera más relajo, piensan que yo fui la que los levantó a todos. Hasta donde supe salieron otros cinco compañeros que estuvieron en el paro”

Trabajadora