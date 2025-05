Murat Alikhanov es un empresario originario de Kazajistán y es conocido por ser el CEO de 1FIT, la app que sin aviso previo cerró operaciones en México dejando tirados a usuarios y estudios de servicios deportivos en México.

La app 1FIT permitía a sus usuarios acceder a múltiples gimnasios y estudios con una única suscripción.

El pasado 30 de abril, a través de sus cuentas de redes sociales, 1Fit anunció la suspensión definitiva de operaciones en México, provocando reclamos de usuarios que exigen un reembolso y de adeudos por parte de trabajadores y negocios afiliados.

A continuación, te contamos más detalles sobre Murat Alikhanov, tales como:

¿Quién es Murat Alikhanov?

¿Cuántos años tiene Murat Alikhanov?

¿Cuál es el signo zodiacal de Murat Alikhanov?

¿Tiene esposa Murat Alikhanov?

¿Tiene hijos Murat Alikhanov?

¿Qué estudió Murat Alikhanov?

¿En qué ha trabajado Murat Alikhanov?

Murat Alikhanov, CEO de 1FIT (Especial)

¿Quién es Murat Alikhanov, CEO de 1FIT?

Murat Alikhanov es un empresario y economista que cobró notoriedad al fundar la app 1FIT, de la cual actualmente funge como director ejecutivo (CEO).

1Fit comenzó a operar en México a partir de noviembre de 2024 y tan sólo cinco meses más tarde, cerró operaciones en el país.

El sorpresivo anuncio ha despertado sospechas de fraude a usuarios y empresas asociadas, pese a que la app ha negado que su intención sea de carácter fraudulento.

Hasta antes del cierre de la app en el país, se tenía conocimiento de que Murat Alikhanov vivía en México.

¿Cuántos años tiene Murat Alikhanov?

Hasta ahora no se conoce públicamente la edad exacta de Murat Alikhanov, pero se cree que tiene entre 30 y 35 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Murat Alikhanov?

De acuerdo con su perfil de X, Murat Alikhanov nació el 11 de mayo, por lo que su signo zodiacal es tauro.

¿Tiene esposa Murat Alikhanov?

Hasta la fecha, no existe información pública que confirme que Murat Alikhanov tiene esposa o alguna relación sentimental.

Sus publicaciones en redes sociales se centran en sus actividades como CEO de 1FIT y en la propia compañía.

Murat Alikhanov, CEO de 1FIT (Especial)

¿Tiene hijos Murat Alikhanov?

No hay información disponible que Murat Alikhanov tenga hijos.

¿Qué estudió Murat Alikhanov?

Murat Alikhanov estudió una la licenciatura y la maestría en Economía en el Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research (KIMEP). También cuenta con estudios en marketing en Udacity.

Asimismo, formó parte del programa de aceleración de startups de Y Combinator y ha realizado una serie de investigaciones sobre volatilidad de la velocidad del dinero en economías en desarrollo.

¿En qué ha trabajado Murat Alikhanov?

En su papel de CEO de 1FIT, Murat Alikhanov está enfocado en expandir la presencia de su empresa a nivel internacional.

Actualmente, 1Fit opera en cinco países:

Kazajistán

Uzbekistán

Azerbaiyán

Malasia

México

México se había convertido en el país que le había dejado mejores números a la empresa por su lanzamiento oficial, con más de 600 gimnasios asociados y una facturación mensual superior a los 115 mil dólares sólo en su primer mes.

Su objetivo es tener una mayor presencia en América Latina y el sudeste de Asia.

Antes de fundar 1FIT, Murat Alikhanov se desempeñó como economista en Visor Capital JSC.

También fue socio fundador de Codebusters, una empresa de desarrollo de software.

1FIT Mexico, la app de Murat Alikhanov que estafó a miles de trabajadores, usuarios y socios

Luego de que 1FIT hizo oficial su cierre definitivo en México, el periódico MURAL entrevistó a un ex empleado de la plataforma, quien reveló que Murat Alikhanov les comunicó previamente que la decisión se debió a presuntos intentos de extorsión hacia la empresa.

“El CEO de la plataforma tomó la decisión de salir huyendo de México, declarándose en bancarrota”, consigna el medio.

De acuerdo con este testimonio, el CEO de 1FIT, Murat Alikhanov, les notificó que la inseguridad en México había superado sus límites y que, al sentirse en riesgo, ya no quería tener negocios.

No obstante, tras el repentino anuncio, comenzaron a surgir quejas y reclamos por falta de pagos contra la plataforma, lo que para el ex empleado de 1FIT México es signo de que “probablemente no se trataba de un tema de seguridad” y sí de fraude.

A raíz del cierre de operaciones, diversos empleados se quedaron sin su pago de liquidación al que por ley tienen derecho o, peor aún, sin un contrato formal.

También se reportó que las oficinas en CDMX y Guadalajara, ambas rentadas en oficinas “coworking”, ya fueron desalojadas .

Trascendió que el representante legal de 1FIT México renunció.

A todo lo anterior se suman quejas de gimnasios y otras empresas que estaban asociadas a la plataforma que han denunciado que 1FIT México les deben pagos atrasados.