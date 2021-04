Puebla: Empleada acusa a empresa textil de no implementar medidas contra Covid-19

Una empleada denunció que la empresa obliga a trabajar a las personas enfermas y no toman medidas para evitar contagios

México.- Una empleada acusó a la empresa Heredera Home Textil en Puebla de no tomar medidas para evitar contagios de Covid-19 entre las personas trabajadoras, incluso obliga a trabajar a quienes son positivas.

En entrevista con el medio local El Sol de Puebla la empleada dijo que durante esta pandemia hasta el momento 12 de sus compañeras han estado enfermas de coronavirus, dos estuvieron entubadas y cinco murieron.

La empresa Heredera Home Textil se dedica a fabricar toallas, batas y artículos para baño. Ahora en pandemia también se han dedicado a elaborar cubrebocas, señala la compañía en su página de internet.

La mujer aseguró al medio que las personas compañeras que han dado positivo no les dan incapacidad, menos las envían al hospital para que lleven un tratamiento.

Incluso dentro de la fábrica no se toman medidas de prevención aunque hay personas contagiadas. Mencionó que solo cuando hay alguna supervisión es cuando se cumplen algunas normas.

La denunciante solicitó al gobierno hacerse responsable de la empresa en Puebla que no está cumpliendo con las medidas para evitar contagios de Covid-19.

Puebla: Empleada denuncia explotación laboral

La empresa no solo no cumple en medidas que tienen que ver con la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, ta,también dijo que los dueños ejercen explotación laboral, ya que los hacen trabajar 12 horas seguidas y no les pagan el tiempo extra.

Además asegura que la maquinaria con la que trabajan está fallando y debido a la falta de mantenimiento algunas de sus compañeras han sufrido accidentes.

También se ha presentado hostigamiento laboral y despidos injustificados, dijo al medio en Puebla.