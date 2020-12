Precio de la tortilla no subirá, confirma Gobierno de México

Las harineras suspendieron el aumento al precio por tonelada de este insumo, para prevenir que el costo de la tortilla incremente.

México.- El Gobierno de México confirmó que el precio de la tortilla no subirá, tras lograrse un acuerdo con industriales y productores de maíz.

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compartieron que los productores de la cadena maíz-tortilla se solidarizaron y decidieron no aumentar sus costos pese a la pandemia de Covid-19 que vive el país.

El agradecimiento se dio en especial a las empresas harineras más grandes de México, los molinos y las tortillerías, que permitirán que el producto altamente consumido por los mexicanos siga siendo accesible.

Aunado al acuerdo se conformarán grupos de trabajo con representantes del sector tortillero, para evaluar las condiciones del mercado y analizar las estructuras de costos.

El precio de la tortilla se mantendrá en 16 pesos el kilo, en promedio nacional, luego que se rumorara que su costo incrementaría por el alza de la inflación.

Esto porque las harineras anunciaron un aumento de 700 pesos a la tonelada para inicios de diciembre. Con esto se elevaría un peso por kilo de tortillas, para absorber el coste. Si bien estos aumentos son comunes, en el contexto de la crisis económica harían muy difícil solventar el precio.

Esto generó que se liberara la presión a los productores, para que el alza no se realice. Sin embargo, no se garantizó que no habrá incremento posteriormente ya que la colusión de precios va contra la competitividad.

Pese a ello, se aseguró que el gremio tortillero entiende la importancia del producto en el país, por lo que se hará el esfuerzo conjunto para no afectar a los ciudadanos.En algunas entidades se había reportado el aumento del precio de la tortilla. Por ejemplo, en Puebla se había indicado que el costo subiría a 15 pesos por el aumento en la tonelada de harina.