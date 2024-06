¿Por qué los accionistas de Tesla le pagarán una millonaria compensación a Elon Musk? Te contamos qué pasó hoy 13 de junio de 2024 en la empresa estadounidense.

En la asamblea anual de accionistas de Tesla este jueves, se aprobó que el presidente de la famosa empresa de autos eléctricos reciba una compensación de 56 mil millones de dólares.

Pero, ¿por qué los accionistas de Tesla le pagarán esta millonaria compensación a Elon Musk? Te contamos todos los detalles de lo que pasó para que tomaran esta decisión.

Accionistas de Tesla pagarán compensación de 56 mil millones de dólares a Elon Musk

Hoy jueves, los accionistas de Tesla decidieron que pagarán 56 mil millones de dólares como compensación a su presidente ejecutivo, el empresario Elon Musk.

Esto porque la junta de accionistas teme que la empresa salga perjudicada al no aprobarse la millonaria compensación.

La decisión también se da bajo el contexto de que en el 2018, Elon Musk llegó a un acuerdo con los directores de Tesla sobre las acciones de la compañía.

No obstante, un tribunal de Delaware declaró en febrero de este 2024 que se invalidaba el pago de la millonaria compensación a Elon Musk porque su aprobación no fue independiente y la información del acuerdo brindada a los accionistas no fue veraz.

Robyn Denholm, presidenta de la Junta Directiva de Tesla, dijo en un comunicado a los accionistas que “Si en Tesla queremos retener la atención de Elon y motivarlo a seguir dedicando su tiempo, energía, ambición y visión para ofrecer resultados comparables en el futuro, debemos mantener nuestro acuerdo” sobre la compensación millonaria.

Tesla annual meeting in 25 mins! https://t.co/VJrCQl8OD4 — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

Además de la millonaria compensación a Elon Musk, esto pasó en Tesla

Además de que se acordara que los accionistas de Tesla le pagarán una millonaria compensación a Elon Musk, la junta aprobó otros dos puntos referentes a la empresa.

Se trata de trasladar la sede legal de Tesla, la cual actualmente se ubica en Delaware, a Texas.

La razón de esto es debido a que muchas de las grandes compañías estadounidenses prefieren establecerse en Texas debido a su sistema judicial que concede mayor libertad en el control de las acciones de las empresas.

Además, los accionistas de Tesla aprobaron la reelección de dos miembros de su consejo: