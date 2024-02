Se acerca el 14 de febrero, por ello no es de extrañar que se haya lanzado la Pandora promo de San Valentín, por parte de la conocida marca de joyería.

Esta Pandora promo de San Valentín incluye un brazalete de regalo, el cual puede servir de complemento para el festejo del 14 de febrero.

Lo mejor de todo es que no es tan difícil aprovechar esta promoción, sobretodo si es que ya tenías pensado comprar algo en Pandora en los próximos días.

A continuación te daremos todos los detalles de esta Pandora promo de San Valentín.

Brazalete de regalo Pandora (Pandora)

Paso a paso de la Pandora promo de San Valentín

Para aprovechar la Pandora promo de San Valentín sólo tienes que seguir estos fáciles pasos:

Ve a https://www.pandoraoficial.com.mx/san-valentin

Una vez ahí pulsa en promocional del brazalete gratis

Este te llevará a una página donde hay varios productos

Lo único que tienes que hacer es comprar uno de esos artículos para que te regalen tu brazalete

Una vez que hagas el pago y pongas los datos de envío, recibirás tu regalo que llegará en el mismo paquete

No te preocupes si no tienes mucho presupuesto, puedes elegir la pieza más barata; no hay compra mínima para recibir el brazalete de regalo.

La única condición es que no elija nada de la colección “Diamantes de Laboratorio”, pues esta no forma parte de la promoción.

Joyería Pandora (Pandora)

¿Recibiré el brazalete de la Pandora promo de San Valentín para el 14 de febrero?

Ahora bien, al momento de escribir esta nota la fecha es del 7 de febrero, falta una semana para el 14 y aprovechar la Pandora promo de San Valentín.

Es comprensible si tienes dudas sobre si conviene hacer la compra de la Pandora promo de San Valentín, pues faltan pocos días para el 14 de febrero y el brazalete podría no llegar.

Revisando en las Políticas de Entrega de Pandora, mencionan que si haces tu pedido desde la CDMX o Estado de México, este tardaría en llegar alrededor de 3 días hábiles.

Si compras algo este día 7, ese artículo y tu brazalete de regalo estarían llegando el lunes 12 de febrero a más tardar.

El problema viene si haces aplicas la Pandora promo de San Valentín en algún otro Estado de México, pues los envíos tardan hasta 6 días hábiles.

En otras palabras, tu compra y tu brazalete de regalo llegaría hasta el día 15 de febrero; un poco tarde para festejar San Valentín.

Joyería Pandora (Pandora)

Con información de Pandora.