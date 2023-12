Tras el arranque de operaciones de Mexicana de Aviación hoy 26 de noviembre, una mujer presumió su vuelo a Tulum, el cual fue adquirido por el sorprendente precio de 400 pesos.

El primer vuelo de Mexicana de Aviación partió a Tulum desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo cual se hizo un enlace en vivo en la conferencia mañanera del 26 de diciembre en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el reinició de operaciones de Mexicana de Aviación, pues recordó que la empresa fue privatizada durante el gobierno panista de Vicente Fox:

Las operaciones en Mexicana de Aviación estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de un acuerdo con los exsindicatos de la aerolínea para ceder activos por más de 811 millones de pesos.

Mexicana de Aviación tendrá su base de operaciones en el AIFA y contará con vuelos a los siguientes destinos:

Las operaciones en Mexicana de Aviación iniciaron con un vuelo a Tulum, Quintana Roo, en el cual viajó una mujer que presumió la compra de su boleto por el precio de 400 pesos.

La pasajera de la tercera edad contó que esperó pacientemente para recibir su hoja de reservación para abordar su vuelo a Tulum, pero estaba dispuesta a pagar hasta 5 mil pesos para viajar a su destino.

“Y no manches, ¿ya viste? Incrédula, ¿ya viste? No, hasta que no me den Tulum no voy a creerlo. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aqui estoy, no me jodieron mi dinero”

Pasajera de Mexicana de Aviación