De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Los 19 Hermanos es una marca de leche pirata.

Es decir, la leche que venden “no es leche y tiene menos contenido del declarado en su etiqueta”.

Dicha situación la dio a conocer Profeco en un estudio de calidad que realizó a 17 leches y 3 productos lácteos que se comercializan en México.

En su análisis publicado en la Revista del Consumidor de junio de 2022, Profeco descubrió que la leche pirata de Los 19 Hermanos es “en realidad una mezcla de leche con grasa vegetal”.

Además, la leche pirata de la marca “Los 19 Hermanos” contiene 36 mililitros menos de lo que señala su etiquetado.

La leche pirata de Los 19 Hermanos se produce en los Altos de Jalisco

Cabe destacar que la leche pirata Los 19 Hermanos se fundó en 1985. Se produce en la región de los Altos de Jalisco y cuenta con más 17 centros de distribución en los estados de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Aguascalientes

Querétaro

Guanajuato

Actualmente, la leche entera de la marca Los 19 Hermanos se vende al público en

El litro cuesta 10.50 pesos

Medio galón cuesta 19.73

Bolsa de 3 litros, su precio es de 28.53.

Según la Profeco, el consumo de bebidas con grasa vegetal, que se hacen pasar por leche, no aportan muchos nutrientes a las personas , por lo que es mejor evitar tomarlas.

Profeco: Lala y otras marcas no cumplen con la NOM 155

Además de encontrar irregularidades en la leche pirata de Los 19 Hermanos, Profeco detectó que Lala y otras marcas no satisfacen los estándares de la NOM-155-SCFI-2012.

Para Profeco, Lala “no cumple con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa”. “Su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos”

Las leches de Lala que no cumplen con la NOM 155 son:

“LALA 100 FRESCA sin lactosa, Deslactosada. Leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa de 1 litro.”

“LALA 100 FRESCA sin lactosa, Low Carb-30%, Light. Leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa de un 1 litro.”

De igual manera, la marca Leche Querétaro. Leche entera pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D de un litro, presentó 75 ml menos del contenido declarado en su etiqueta.

De los 20 productos (17 leches y 3 lácteos) analizados por la Profeco, se revisó su información comercial y se verificó que cumplieran las normas oficiales correspondientes.

Además, que cada producto contará con calidad sanitaria y nutrimentos como: