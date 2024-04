Todo parece indicar que los jóvenes de la generación Z llevan a cabo prácticas en los trabajos que están haciendo enojar a las empresas.

Y es que lejos estamos de esas historias que nos contaban nuestros abuelos, en donde manifestaban que comenzaron muy abajo en una compañía, pero fueron escalando puestos hasta llegar a ser ejecutivos.

De acuerdo con un estudio, los tiempos han cambiado y ahora esto ya no es así, pues está lejos que la generación Z sea protagonista de una historia similar.

Lo que la generación Z hace en los trabajos y enoja a las empresas

Estudios recientes en materia laboral, apuntan a la generación Z como el sector de personas que más buscan trabajo en estos tiempos, aprovechando las bondades que llegaron con el internet.

No obstante, esto para las empresas no es del todo positivo, pues los jóvenes no buscan esa historia romántica de fidelidad con una compañía.

De acuerdo con el reporte State of the Global Workplace, elaborado por Gallup, el 51% de los trabajadores se encuentra constantemente buscando nuevas oportunidades de empleo.

Por su parte, Talent Trends Spain, compañía dedicada al análisis de tendencias laborales, presentó en su más reciente estudio, que el 92% de los profesionales en tecnología están en búsqueda de trabajo, esto sin importar si ya cuentan con una oportunidad estable.

Informes señalan que la generación Z no logra establecer lazos con sus empresas y sus jefes, pues no se sienten valorados, además de que el entorno laboral no los incita a la felicidad.

Existen factores que llevan a los jóvenes a buscar constantemente un cambio de trabajo, destacando principalmente el ambiente laboral y el salario.

Esta situación resulta compleja para las empresas, pues retener a su personal se ha vuelto una situación cada vez más difícil.

Empresas (Foto: EFE)

¿Qué es el Cash Stuffing? Método para ahorrar popular en la Generación Z

Todo parece indicar que la Generación Z encontró un método de ahorro que se vuelve cade vez más popular en las redes sociales.

¿De qué va? Este sistema busca ahorrar los ingresos, pero con una particularidad muy importante.

Ello, pues pese a que cada vez es más común el uso de tarjetas bancarias, ya sea físicas o digitales, este método busca reservar tu dinero en efectivo.

El Cash Stuffing tiene la finalidad de que lo destines para cumplir tus metas, esto para cubrir tus gastos como compras del super, renta, ropa, diversión, etcétera.