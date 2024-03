La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó la presencia del medicamento Dapoza sin registro sanitario en las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde redes sociales la creadora de contenido Vero Teigeiro alertó el peligro de la distribución de este medicamento que se entrega a pacientes de diabetes pese a no estar autorizado para su venta y distribución.

En TikTok, Vero Teigeiro descubrió que el medicamento que le entregaron a su papá no sólo no tiene registro de Cofepris, “sino que no tiene forma de haber sido introducida legalmente al país” pues la distribuyen empresas boletinadas por la misma comisión.

IMSS distribuye Dapoza, medicamento ilegal que Cofepris boletinó desde 2023

El IMSS está entregando el medicamento Dapoza en varios de sus hospitales pese a que fue boletinado por la Cofepris desde 2023.

El 14 de noviembre de 2023, la Cofepris compartió el comunicado 129/2023 en el que informó la identificación de 7 nuevos distribuidores irregulares de medicamentos en los estados de:

Jalisco

Morelos

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

De estos, 5 contaban con un aviso de funcionamiento registrado en Cofepris; sin embargo, se descubrió que los lugares no eran almacenes sino casa shabitación,

Por ello, el medicamento Dapoza entró en la lista de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria.

Asimismo, Cofepris resaltó que Dapoza no cuenta con registro sanitario en México y se desconoce la autenticidad del principio activo, así como de su seguridad y eficacia.

A pesar de que la comisión alertó a los compradores a no adquirir estos fármacos, el IMSS lo compró y distribuye en sus hospitales.

“Tus papás podrían estar tomando medicina que les hace daño gracias a la corrupción del sector salud”: Lanzan alerta sobre Dapoza

La creadora de contenido compartió que su papá acudió al IMSS par recibir su medicamento para diabetes tipo II donde le entregaron la dapagliflozina de la marca Dapoza y al ver la caja notó que no tenía la aprobación de Cofepris.

Por ello, decidió investigar la procedencia del medicamento y cómo llegó un producto sin aprobación de la autoridad sanitaria mexicana al IMSS.

“Tus papás podrían estar tomando medicina que les hace daño gracias a la corrupción del sector salud...En el IMSS están dando medicina que no sólo no tiene registro de Cofepris sino que no tiene forma de haber sido introducida legalmente al país y que es comercializada por empresas boletinadas por ellos y probablemente fantasma” Vero Teigeiro

El medicamento Dapoza, cuyo compuesto es dapagliflozina se usa para tratar la diabetes tipo II que se está entregando en hospitales del IMSS de los estados:

CDMX

Querétaro

Sonora

La Dapoza es fabricada en India y distribuída por el grupo farmacéutico internacional Gamalop, listado en los distribuidores irregulares de Cofepris.

Vero Teigeiro compartió que el medicamento Dapoza llegó al IMSS por adjudicación directa en 2023 con más de 52 contratos de Proveglia.

Estos contratos se entregaron por el concepto de evento fortuito, de fuerza mayo de por emergencia y eventualidad.

Los 52 contratos con los que el IMSS recibió miles de cajas del medicamento Dapoza dejaron un pago a la empresa Proveglia por 218 millones de pesos.

La creadora llamó a la población a investigar si se le ha recetado este medicamento a algún familiar con diabetes y de ser así, denunciarlo con el médico familiar para que cambien el medicamento y se indique al paciente cómo actuar tras consumir el medicamento no aprobado por Cofepris.