International Business Machines Corp. (IBM), la empresa tecnológica multinacional, dejará de contratar a miles de personas cuyos puestos puedan ser cubiertos por la inteligencia artificial.

Lo anterior fue confirmado por el CEO de IBM, Arvind Krishna, quien dijo a Bloomberg que pausará la contratación de personal en áreas en las que bien podrían ser desempeñadas por la inteligencia artificial.

En ese sentido, el director ejecutivo señaló que esas áreas son aquellas de carácter administrativo, es decir, departamentos internos en los que se desempeñan cerca de 26 mil empleados.

IBM no sólo pausará contrataciones; también reemplazará a su personal

Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial no sólo frenará las contrataciones en IBM, sino que Arvind Krishna también planea r eemplazar a miembros de su plantilla por las IA.

De acuerdo con el CEO, de los 26 mil empleados que laboran en el área administrativa, al menos el 30 por ciento de ellos serán sustituidos por la inteligencia artificial.

Es decir, que alrededor de 7 mil 800 personas de IBM podrían quedarse sin empleo.

No obstante, señaló que parte de este recorte de personal no implicaría despidos, sino que los puestos vacantes por jubilaciones o renuncias no serían renovados.

Arvind Krishna detalló que la automatización por la inteligencia artificial no se hará de forma acelerada, sino que la sustitución del personal por las IA se realizará en un periodo de cinco años.

Arvind Krishna, ceo de IBM, va por la Inteligencia Artificial (@IBM Twitter )

IBM despide de manera masiva a casi 4 mil empleados durante enero 2023

El anuncio del reemplazo de casi 8 mil empleados por la inteligencia artificial se da a casi cuatro meses de que IBM despidió de manera masiva a 3 mil 900 empleados, casi el 1.5 por ciento de su plantilla.

La decisión se dio luego de que la empresa estadounidense sufriera una caída económica del 71 por ciento.

Además, los despidos masivos en IBM ocurrieron a la par de que otras grandes empresas también anunciaran el recorte de su personal como:

Google

Twitter

Meta

Spotify