HSBC México y Metabase Q presentan la tercera edición del Programa Ciberseguridad para Líderes, para hacer frente a los problemas de inseguridad en la red y sistemas electrónicos.

HSBC México y Metabase Q, presentan por tercer año consecutivo su Programa Ejecutivo en Ciberseguridad (CEP, por sus siglas en inglés).

El tema central de la tercera edición será “Ciberseguridad para líderes: protege tu negocio en un mundo cambiante” (Cybersecurity for Leaders: Protect your business in a changing world”).

Ya que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, las organizaciones son atacadas cibernéticamente un promedio de 270 veces al año sin importar su tamaño.

¿Cuándo inicia el Programa Ciberseguridad para Líderes de HSBC México y Metabase Q?

El Programa Ciberseguridad para Líderes será impartido en 9 módulos virtuales que tendrán lugar del 27 de octubre al 6 de diciembre de 2022.

Dicho programa es diseñado para líderes empresariales y personas tomadoras de decisiones, ya que este programa educativo aborda los retos y desafíos de diferentes industrias en materia de ciberseguridad en América Latina.

Entre los temas a desarrollar se encuentran:

ransomware

plataformas digitales

defensa colectiva

Los participantes del programa de HSBC México y Metabase Q podrán acceder a foros de discusión, simulaciones de crisis, e información de profesionales sobre las amenazas más recientes que acechan a organizaciones de todos los sectores.

Además, se informó que los seminarios web se llevarán a cabo en vivo, en inglés o en español, y con previa inscripción.

El programa, así como el idioma en el que se impartirán, puede consultarse en: https://metabaseq.zoom.us/webinar/register/7016660420021/WN_a4bX0BFqR9SgPoIUJ5Rxwg

HSBC México expone su prioridad en la ciberseguridad

HSBC México aseguró que una de sus prioridades es la ciberseguridad, por lo que en esta edición del Cybersecurity Executive Program continuarán brindando las mejores prácticas para prevenir y mitigar las amenazas cibernéticas en voz de los mejores expertos a nivel mundial.

Según señaló, Carlos González Fillad, director ejecutivo de Banca Transaccional de HSBC México y Latinoamérica, los temas y contenido del programa permitirán a los asistentes tener una visión actualizada de las principales amenazas y cómo prevenirlas.

Por su parte, Mauricio Benavides, CEO y fundador de Metabase Q, señaló que el cibercrimen a empresas a nivel global está cerca de los 8 mil millones de dólares.

Y alertó que las ciberamenazas evolucionan de manera rápida por lo que es importante mantenerse actualizados en los retos que trae consigo el ciberespacio.