La cadena de supermercados estadounidense, H-E-B México, lanza ofertón: Regala six de cerveza en la compra de pañales para bebé.

H-E-B México lanzó una campaña de ofertas titulada “comboloco”, en donde algunos de los productos que se ofrecen en la tienda son acompañados de otro más.

En esta ocasión, H-E-B México ofertó un six de cerveza en la compra de pañales para bebé, y la situación, calificada como extraña, fue aplaudida por los clientes.

A continuación te dejamos más detalles del ofertón de H-E-B México.

H-E-B México regala six de cervezas en la compra de pañales

H-E-B México expuso una de sus ofertas en su página de Facebook, en esta ocasión su “comboloco” incluye un six de cervezas Michelob Ultra en la compra de un paquete de pañales.

Si bien en la publicidad los pañales corresponden a la etapa 4, al revisar la página web de la cadena de supermercados se pudo notar que todos los pañales de la siguiente marca tienen la misma oferta.

Se trata de los pañales H-E-B Baby, que tienen un costo que va de los 139 hasta los 389 pesos, según sea la etapa del bebé y el contenido del paquete, ya que también se incluyen cajas del producto.

Igualmente, H-E-B detalló que la oferta sólo es aplicable del 5 al 22 de septiembre y que no se podrán adquirir más de 5 combos por cliente.

H-E-B México lanza ofertón: Regala six de cerveza en la compra de pañales para bebé (Especial / Internet)

Clientes de H-E-B México celebran oferta de pañales y cerveza

Ante el anuncio de la oferta, los clientes de H-E-B México emitieron comentarios celebrando y agradeciendo la extraña promoción de la cadena, algunos de ellos son:

¿Qué es H-E-B México?

Howard Edward Butt Grocery Company, abreviado H-E-B, es una cadena estadounidense de supermercados con sus oficinas centrales en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Actualmente cuenta con más de 300 tiendas y más de 56 mil empleados y gestiona el supermercado Central Market.

La compañía fue fundada en 1905 , cuando Florence Butt abrió una tienda de comestibles llamada C. C. Butt Staple and Fancy Groceries en la ciudad de Kerrville, Texas.

Al momento, la compañía se ha convertido en una de las cadenas de supermercados más importantes en Estados Unidos, teniendo ventas por 11 mil millones de dólares en 2003; mismo año en el que fue considerada la empresa privada más importante de Texas.

En 1997 se abrió el primer H-E-B de México, en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Actualmente H-E-B tiene sucursales en los siguientes estados de México: