Exempleado de BBVA le robó a un adulto mayor 2 millones de pesos; el banco lo culpó a él y la víctima se quedó sin su dinero y el derecho a una vejez digna .

La terrible historia arriba resumida fue expuesta por la usuaria de Twitter Gabriela Di Lauro, pues fue a su padre a quien un exempleado de BBVA le arrebató el dinero.

“Le dio dos tarjetas de débito y le dijo que las guardara muy bien, que no las usara y que todo lo que necesitara lo viera directamente con él” Gabriela Di Lauro.

De acuerdo con el relato, la digitalización vulnera a adultos mayores que no cuentan con un teléfono celular o aplicación de BBVA y no están al tanto de los movimientos de su dinero.

Esto, porque el exempleado de BBVA se aprovechó de la situación para quedarse con la tarjeta de débito de su papá e ir gastando el dinero poco a poco.

Relato del exempleado de BBVA que robó (Twitter)

Así fue como un exempleado de BBVA le robó a un adulto mayor 2 millones de pesos

Un exempleado de BBVA le robó a un adulto mayor 2 millones de pesos, entregándole sus propias tarjetas de débito y quedándose con la de él.

Bajo el argumento de que su dinero estaba en esas tarjetas, el exempleado de BBVA pudo retirar dinero directamente en cajeros automáticos.

“Le llamé a ese ejecutivo y me dijo que él no tenía nada y que hacía ya tiempo que no trabajaba para el banco” Gabriela Di Lauro.

Lo peor fue que el adulto mayor no se dio cuenta hasta que tras sufrir un accidente se vio en la necesidad de hacer uso de un dinero que ya no existía para BBVA.

Cuando la víctima por fin pudo acudir al banco, su saldo era de menos 800 pesos . Se habían solicitado y aprobado préstamos, hecho retiros diarios, así como compras exorbitantes.

Banco BBVA (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

BBVA culpa a adulto mayor por el robo de uno de sus exempleados

BBVA ha culpado a un adulto mayor por el robo de uno de sus exempleados, mismo que teniendo acceso a la información de su cliente, gastó más de 2 millones de pesos.

Cuando se increpó a la responsable de la sucursal, esta argumentó que no se podía acusar al exempleado de BBVA porque de alguna manera, el adulto mayor lo había permitido .

“Los candados de seguridad ayudan a prevenir fraudes cibernéticos, pero obstaculizan la independencia de los adultos mayores. BBVA le falló a mi papá” Gabriela Di Lauro.

¿Cómo? presuntamente porque la información siempre aparece en la app y si el cliente de BBVA no la reviso, tampoco se podía hacer nada.

En consecuencia, la víctima no pudo realizar la denuncia porque no logra recordar fechas exactas y montos. Sobre el exmpleado de BBVA, no hay rastro de él en internet y su celular ya no funciona.