El super peso mexicano rompió la barrera de 16 pesos, pero, ¿es bueno que el dólar baje? Aquí te explicamos las ventajas y las desventajas del tipo de cambio, que registró su nivel más fuerte desde el 7 de diciembre de 2015 (es decir, 8 años).

La moneda nacional llegó a 16.88 unidades por dólar el 12 de julio de 2023, por lo que su apreciación fue de 0.9 centavos respecto a la moneda de Estados Unidos; su valoración se dio después del anuncio de inflación en el país norteamericano.

Sin embargo, el economista Mario Campa explicó para Pie de Página que la reacción del dólar frente al super peso mexicano también es un acierto de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Banco de México.

“Es una combinación de las dos cosas. Hay gente que por estrategia política/discursiva dice que esto es simple y llanamente obra del Banco de México por haber subido las tasas. En primer lugar, hay que decir que este cambio no es por las tasas altas por sí mismas. Si ese fuera el caso, entonces Argentina que tiene tasas del 70 por ciento pues vería el peso argentino apreciarse, y no es así: se está depreciando”

La inflación en Estados Unidos se sitúo en 3% en junio de 2023 y representó una caída importante en comparación con el mismo mes de 2022, cuando llegó a 9.1%. En ese marco, te decimos las ventajas y las desventajas del super peso mexicano.

La apreciación del super peso mexicano frente al dólar tiene ventajas y desventajas y se debe a distintos factores, de acuerdo con el economista Mario Campa, quien explicó porque la moneda nacional registró su mejor momento desde 2015.

En ese sentido, estas son las ventajas por el tipo de cambio en México:

Mientras que las desventajas son:

En la apreciación del super peso mexicano frente al dólar influyeron las tasas de interés del Banco de México, las cuales han permitido que la inflación en México baje más rápido de lo esperado, según explicó el economista Mario Campa.

“Pero ojo, no estarían llegando tampoco capitales para sacar provecho de esa tasa de interés si no se dieran cuenta que hay estabilidad económica, que no hay problemas de endeudamiento y de que, quizá, no hay dinámicas favorables como el near shoring, por eso hay que localizar varios factores”

Mario Campa, economista y politólogo