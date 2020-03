AMLO agradece a empresarios por mantener empleos durante contingencia de Covid-19

El presidente de la República reconoció la "dimensión social" de los dueños de empresas y comercios, quienes han mantenido las plazas de trabajo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los empleados por tener dimensión social y no recortar plazas de trabajo durante la contingencia que se vive en el país por el coronavirus.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano destacó que la gran mayoría de los empresarios del país tienen “ dimensión social ” y apoyan a sus trabajadores en estos momentos de crisis.

“Si cada empresa es como una familia, si los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón, gente humana, se van a aplicar y va a haber mas productividad, y el patrón se va a sentir muy bien. Esto ya sucede en varias empresas en México”. Andrés Manuel López Obrador

Empresarios de México tienen dimensión social: AMLO

AMLO agregó que muchos empresarios mexicanos buscaban mejores condiciones pero sus trabajadores pero los propios gobiernos neoliberales desaconsejaban estas medidas, como en el caso de las negociaciones salariales.

Debido a que los presidentes y sus gabinetes se guiaron por la agenda de organismos financieros internacionales, explicó López Obrador, el salario quedó estancado por décadas bajo el pretexto de mantener baja la inflación, afectando los intereses de las clases trabajadoras.

“Habían empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda porque supuestamente les iban a producir desequilibrios. Falso. ¿Cuánto subimos nosotros los salarios? Primero 16 por ciento, luego 20 por ciento, y la inflación ahí está”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, recalcó que la actual redacción de la Ley Federal del Trabajo permite a los patrones despedir a sus empleados en caso de contingencias como la del Covid-19 con tan sólo un mes de salario mínimo como finiquito.

Afortunadamente, agregó, los empresarios del país no están aplicando esta medida que mandaría a la calle a millones de mexicanos. “Imagínense, me apego (a la ley) y ahí está: tu mes con salario mínimo, y vámonos. Pero los empresarios mexicanos no están haciendo eso”.