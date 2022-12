Luego de que Elon Musk implementó la herramienta View Count en Twitter, el multimillonario exhibió la hipocresía de la red social y ¿la posibilidad de eliminar los likes?

Fue el día de ayer, 22 de diciembre, que la nueva herramienta de Twitter ‘View Count’ llegó a la red social y los usuarios ya pueden gozar de esta actualización.

Se trata de una opción que permite ver cuántas veces han sido leídos los tuits, herramienta que es ajena a los likes, comentarios y retuits.

Elon Musk expuso que decidió implementar esta nueva herramienta para mostrar que la actividad en Twitter es más alta de lo que parece.

Ya que alegó que más del 90 por ciento de los usuarios en Twitter no interactúan con los tuits, únicamente los leen.

“Más del 90 % de los usuarios de Twitter leen, pero no tuitean, responden o dan me gusta, ya que esas son acciones públicas”. Elon Musk

Elon Musk anuncia nueva función para Twitter (especial)

Elon Musk exhibe la hipocresía de Twitter con View Count

Tras implementar View Count y obtener los primeros resultados, Elon Musk ya demostró que tenía razón y exhibió la hipocresía en Twitter.

Al término del día de ayer, 22 de diciembre, Elon Musk concluyó que los tuits se leen 100 veces más de lo que les gusta.

Pues aunque un pequeño sector dio like, esto no significa que el tuit no se haya visualizado a gran escala.

Tweets are read ~100 times more than they are liked — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2022

¿Elon Musk y View Count buscarán eliminar los likes en Twitter? Esto sugirió el magnate

Luego de que Elon Musk explicó que los tuits se leen 100 veces más de los likes que reciben , el empresario David Sacks respondió con un meme que dice: What If I told you, you won’t need likes.

Esto puede traducirse como “qué pasa si te digo que no necesitarás likes”, con lo que hizo alusión a que con la nueva herramienta de View Count los likes ya no serán necesarios.

Elon Musk le respondió y dijo que los likes deben ser privados por defecto, por lo que podría significar que el nuevo CEO de Twitter buscará eliminar los likes de la plataforma.

Likes should be private by default — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2022

Usuarios en Twitter no están contentos con View Count, la nueva herramienta de Twitter

La idea de Elon Musk para demostrar que Twitter tiene más actividad de lo que demuestra, parece que no fue bien recibida por los usuarios.

Ya que en la red social una gran cantidad de internautas expusieron inconformidad con View Count, herramienta que ahora les permite ver cuántas personas leyeron sus tuits.

que horrible que se muestren las visualizaciones de cada tuit ahora todo el mundo va a saber que la mitad de los que me siguen me leen así pic.twitter.com/ZLJyATqTYW — joaquin (@scissssssssors) December 23, 2022

“Qué asco la actualización de Twitter a quién le importa saber cuántas visualizaciones tiene el tw” y “No sé porque ponen está webada de las visualizaciones pero aún no nos dejan editar un tuit” fueron algunos de los comentarios.