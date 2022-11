En redes sociales, usuarios continúan denunciando que El Palacio de Hierro no cumple, pues sigue sin dar respuesta a sus clientes luego de cancelar la compra de combo refrigerador y televisión.

Cabe mencionar que estas demandas tomaron fuerza el pasado 17 de noviembre, a un día de que diera inicio El Buen Fin 2022, cuando varios usuarios adquirieron el 16 de noviembre el combo refrigerador y televisión.

Y es que este combo refrigerador y televisión presuntamente tenía un costo original de 149 mil 999 pesos; pero con el descuento que ofrecía El Palacio de Hierro quedaba en 9 mil 969 pesos.

Por ello, cientos de usuarios no dudaron en pedir su combo refrigerador y televisión aunque fuera a meses sin intereses; que además contaba con envío gratis.

Sin embargo, en menos de 24 horas sus pedidos fueron cancelados de manera unilateral y sin explicación alguna, por lo que enfurecidos recurrieron a las redes sociales para exponer que El Palacio de Hierro no cumple.

Las denuncias continúan en Twitter acompañadas del hashtag #ElPalacioDeHierroNoCumple, donde decenas de usuarios demandan una resolución ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ya que hasta el día de hoy, 28 de noviembre, y a 11 días de que sus pedidos del combo refrigerador y televisión fueron cancelados, acusan que El Palacio de Hierro no les ha dado respuesta.

“Ya pasaron 11 días y no tengo respuesta @palaciohierro de mi compra que se cancelo unilateralmente. Exijo respeten mi compra o que me entreguen un combo de similares características @Profeco”.

De igual manera, otra usuaria señaló que no es la primera vez que se acusa que El Palacio de Hierro no cumple, pues dijo que en facebook hay usuarios que llevan meses exigiendo la devolución de dinero por compras en línea.

A mí me llevó más de 6 meses para que me regresaran mi dinero. La mercancía q ofrecen no la tienen disponible”.

Por lo que estos usuarios hicieron la invitación a no comprar en Palacio de Hierro este Cyber Monday 2022, que inició este 28 de noviembre, pues no cumplen con sus promociones.

Por otra parte, la cuenta de Twitter @XalapaEnLucha exhibió un par de capturas donde presuntos clientes afectados recibieron una resolución de El Palacio de Hierro a cambio de disminuir el ruido en redes sociales.

“La noche en que iniciamos el movimiento en Twitter y demás me llamó alguien del corporativo de PH (Palacio de Hierro), del área de atención a clientes. Estuvimos hablando un rato y al final me ofreció la recompra del combo más los paneles de regalo si dejaba de apoyar el movimiento y mantenía el acuerdo en secreto”.

De igual manera, otra captura de un cliente demostró que recibió el combo refrigerador y televisión, para comprobar que El Palacio de Hierro sí cuenta con disponibilidad de equipos pero no los quiere entregar.

No obstante, denunció que no le llegaron los paneles decorativos que El Palacio de Hierro le ofreció a cambio de su silencio, por lo que decidió volverlos a exhibir en redes sociales.

“Se logró banda, que no les mientan. Sí hay equipos disponibles. pero no los van a soltar fácil, a los que ya les ofrecieron el refri asegúrense de que sí les entreguen completo. A mí me quedaría a deber los paneles decorativos que ellos me ofrecieron a cambio de “bajar el tono”, pero ya que no son capaces de cumplir los acuerdos que ellos mismos hacen yo no veo porqué debería respetar mi parte del acuerdo”.

