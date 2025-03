¿Domestika estafa? Denuncia que le cobraron 2 mil pesos por suscripción anual y no sería la única

A través de la red social de videos cortos TikTok, una usuaria ha denunciado una estafa por parte de la plataforma de cursos Domestika.

Tras denunciar que le cobraron 2 mil pesos por suscripción anual en Domestika, misma que no habría contratado.

Y de la que no sería la única denunciante en la estafa de Domestika a través de la suscripción anual; esto es lo que sabemos.

La usuaria de TikTok identificada como @cuyilicious ha denunciado a la plataforma de curso en línea Domestika.

Luego de que contara que no se iba a quedar callada con la estafa que Domestika aplica a sus usuarios nuevos.

“Me llegó un cargo de 2 mil 611 pesos porque según yo hice una suscripción anual, se maneja con un no reembolso”.

Según la afectada, la estafa de Domestika es enganchada por la plataforma al poner a cero peso sus cursos.

Por lo que al querer aprovechar la oferta, los usuarios hacen clic aceptando 30 días gratis y la suscripción anual de 2 mil 611 pesos.

Misma de que la usuaria asegura no acepto la suscripción anual, porque no hay suscripción mensual.

Con ello, ante la supuesta estafa de Domestika, la internauta reclama su dinero, asegurando que de no devolverlo, podría proceder legalmente.

“Necesito mi dinero o si no me voy con la Condusef, además de que los estoy quemando aquí.Domestika es una estafa no caigan , los voy a demanda de fraude, haganme cargo”.

@cuyilicious