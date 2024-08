El canal de YouTube “Un peso de salsa”, puso a prueba el pan de un expendio Bimbo para saber si conviene comprar en uno, con todo lo que conlleva.

¿Qué son los expendios Bimbo? Son puntos de venta autorizados por la marca mexicana que ofrece sus productos hasta con un 70% de descuento , sin embargo, sería porque no cumplen con estándares de calidad.

Tal como explica en el video, Bimbo se dedica a vender a minoristas razón por la que no tiene tiendas físicas a excepción de sus expendios, en donde tanto empaques como productos pueden tener imperfecciones o a punto de caducar.

¿Conviene comprar en un expendio Bimbo? En YouTube ponen a prueba el pan del osito

En los expendios Bimbo puedes encontrar diversos productos del conocido osito mexicano que tienen imperfecciones tanto del empaque como en su consistencia, aunque también están a punto de caducar.

Ante esto, el mismo creador de YouTube hace un paréntesis para diferenciar de la fecha de consumo preferente y la de caducidad, citando al tiktoker e ingeniero Rafa Carbajal, quien explica qué la primera es un aproximado a la pérdida de propiedades .

Es decir, que el pan Bimbo en este caso, pierda consistencia o que el producto ya no luzca o su sabor sea igual, aunque sigue siendo consumible; en cuanto a la fecha de caducidad es el margen de descomposición .

Pero, ¿conviene comprar en un expendio Bimbo? El canal de YouTube puso a prueba el pan del conocido osito, en diferentes productos, entre el comprando en un sucursal y una tienda.

Si bien declararon que no son incomibles, sí hay gran diferencia de sabor entre el pan que se compra en un expendio Bimbo al que adquieres en una tienda minorista.

Estos son los productos Bimbo que fueron puestos a prueba por el canal de YouTube:

Donitas espolvoreadas Bimbo

Rebanadas clásicos Bimbo

Pan blanco chico Bimbo

Pay de piña Bimbo

Rafa Carbajal explica si es bueno comprar pan a punto de caducar en expendios Bimbo; estos son los puntos a cuidar

El ingeniero en bioquímica que crea contenido en TikTok, Rafa Carbajal, citado en el video de YouTube que pone a prueba el pan de los expendios Bimbo, explicó la fecha de caducidad y de consumo preferente a mayor profundidad.

Tal como se mencionó, la fecha de consumo preferente es la indicada por un ingeniero de alimentos cuando diseña el producto, para que no pierda sus propiedades, en el caso del pan Bimbo, esté suavecito.

Aunque dicho producto llegue a la fecha de consumo preferente no significa que no pueda consumirse , solamente que su consistencia no sería la misma, porque, tal como indicaron con el pan del expendio Bimbo, se hace duro o se humedece.

Sin embargo, tras vencer la fecha de consumo preferente, hay un margen respecto a la fecha de caducidad, ya que en ese punto sí podría hacer daño, especialmente en yogurt o carnes frías.

Por lo mismo, Rafa Carbajal recomienda no consumir cualquier producto si: