Aunque se mantiene como el servicio de movilidad privado más solicitado, Uber ha venido acarreando una serie de quejas desde hace ya un buen tiempo.

Una de las más recientes tiene que ver con las políticas de un nuevo servicio de Uber, donde te cobrarían por el aire acondicionado.

Esto fue denunciado en Twitter por la usuaria Jannet López Ponce, quien expuso todos los pormenores de su experiencia.

Puntualizando el mal servicio, además que implícitamente señala que la aplicación no avisa de estos cobros extra por cosas como el aire acondicionado.

Pues los cobros ya le parecen excesivos, aclarando que no quiere nada especial, sólo un servicio “decente” como el que tenían originalmente.

Uber cobra por aire acondicionado (Especial)

Uber sí puede cobrar por el aire acondicionado

Y no, no se trata de un error o fraude del conductor; Uber sí tiene una opción donde te cobran por el aire acondicionado, se trata de Uber Comfort.

La misma empresa menciona que este tipo de servicio (Uber Comfort), donde ofrecen una mejor experiencia, con autos más grandes y “temperatura personalizada”.

En otras palabras, en esta opción puedes pedir que enciendan el aire acondicionado, por un extra que se cobra al momento de solicitar el vehículo.

Si no elegiste Uber Comfort, el conductor puede prender o no el aire; eso ya dependerá de él, pues al no dar el servicio “premium”, no está obligado a hacerlo.

Más usuarios se quejan del cobro de aire acondicionado de Uber

Jannet López Ponce no fue la única que se encontró con este cobro extra de Uber por el aire acondicionado, muchas personas denunciaron lo mismo.

Algunos usuarios incluso puntualizaron que los conductores de Uber les decían que no podían encender el aire acondicionado, e incluso bloqueaban las ventanas para que no abrieran.

Lo cual fue tomado como un abuso, pues no se debería de cobrar un extra por pedir que se haga uso del mismo equipamiento que ya trae el automóvil.

De momento Uber sólo ha sugerido de manera “velada” que si no se quiere pagar estos extras, mejor se opten por las opciones tradicionales y no por el Uber Comfort.

