Una joven mujer denunció a través de la plataforma de TikTok a un conductor de Uber que la hizo sentir insegura cuando no siguió la ruta marcada por la aplicación y luego canceló su viaje.

La usuaria @ferr.garcia aseguró que decidió hacer un video para evitar que otras personas pasen por lo mismo que ella e incluso compartió el perfil del conductor que no la quería dejar bajar de la unidad.

Asimismo, pidió que si ven que es el mismo chofer, auto o placas quien los va a recoger, no tomen el viaje “por favor”.

La joven denunció que un conductor de Uber, identificado por la plataforma como Carlos Daniel, la hizo pasar momentos de angustia cuando tomó un viaje con él.

“Hago este video porque si puedo evitar que alguien pase por lo que yo viví hace unas horas lo voy a hacer ya que Uber no me da después, el perfil sigue activo y no pasa nada , me veo en la necesidad de hacer esto por si alguien ve a este conductor o ve que es este coche o las placas, por favor no lo tomen”

@ferr.garcia