Organizaciones están difundiendo información sobre cuáles son las marcas que prueban sus productos en animales y las que son "cruelty free".

El video de la campaña ‘Save Ralph’ de la organización Humane Society International (HSI), con el objetivo de concientizar y erradicar la crueldad animal en los laboratorios de cosméticos ha provocado diversas reacciones en redes sociales.

Organizaciones no gubernamentales están difundiendo información sobre cuáles son las marcas, indistintamente de los productos que elaboran, que prueban sus productos en animales, así como las que están libres de esta práctica.

Tal vez te preguntes cómo se evalúan a las marcas que están libres de crueldad animal y cuáles no. Por ello te presentamos las siguientes tres preguntas frecuentes sobre este tema que está en tus manos resolver.

1. ¿Quiénes validan que una marca sea o no libre de crueldad animal (“cruelty free”)?

Solamente hay tres organizaciones que otorgan la certificación “cruelty free” a nivel mundial:

PETA

Cruelty Free International

Choose Cruelty Free

Las tres organizaciones han hecho públicas extensas listas en su sitios web donde es posible revisar si una marca hace pruebas con animales o es libre de crueldad animal.

2. ¿Cómo validan las marcas que son libre de crueldad animal?

En el caso de PETA, cada marca debe acreditar que su producto final o sus ingredientes no se prueban en animales, además de no utilizar un proveedor externo que realice pruebas en animales y tampoco realizar pruebas en animales para vender sus productos en China.

Una vez validado que la marca está libre de crueldad animal, la organización le autorizará colocar un sello “cruelty free”, de fácil identificación por tener a un conejo en el centro.

3. ¿Si una marca no tiene sello significa que no es “cruelty free”?

Pese a que algunas marcas no poseen el sello “cruelty free” esto no significa que prueben en animales, pues algunas optan por no pagar la licencia de uso.

Por lo que se recomienda consultar las listas de PETA, Cruelty Free International y Choose Cruelty Free de las marcas que no incurren en la crueldad animal.

Algunas marcas que prueban en animales según PETA

Calvin Klein Cosmetics

Dior

Gillette Co

Pantene

Old Spice

Nivea

Victorias Secret

Avon

Colgate-Palmolive Co

Head & Shoulders (Procter & Gamble)

Johnson & Johnson

Lysol

Revlon

Maybelline (L'OREAL)

Algunas marcas cruelty free según PETA

Dove (Unilever)

100% Pure

Natura

Sedal

Alba Botanica

Australian Bush Flower Essences

The Body Shop

Ere Perez

DermOrganic

Avalon Organics

Cuccio

Kiss My Face

Pacífica

L.A. Colors

L.A. Girl

Lime Crime

VIDEO: La campaña "Save Ralph"

'Save Ralph' Tomada de video

El nuevo cortometraje ‘Save Ralph’ ha llegado gracias a la Sociedad Protectora de Animales Internacional (HSI, por sus siglas en inglés) el cual muestra la crueldad animal por parte de las compañías de la industria cosmética e higiénica.

El cortometraje ‘Save Ralph’ expone la historia de ficción de Ralph, un conejo de pruebas para la eficacia de productos para humanos que, tras varios experimentos en él, le han dejado secuelas como ceguera en un ojo, perder parte de su audición y el hecho de que el respirar sea doloroso.

La intención del cortometraje 'Save Ralph' de la Sociedad Protectora de Animales Internacional es hacer conciencia sobre los productos que día con día se utilizan para efectos personales, desde utensilios para el baño hasta el maquillaje.

El proyecto de ‘Save Ralph’ espera mostrar la realidad de las pruebas cosméticas en animales, algo que sigue siendo legal en al menos 40 países, y que gracias a la difusión y a las reacciones que ha tenido en redes sociales haciéndolo viral, ha tenido gran respuesta por parte de los usuarios, colocándolo entre las tendencias de Twitter.