Todos hemos experimentado el pánico de no saber dónde está nuestra dinero cuando un depósito tarda en reflejarse, pero en lugar de pasar minutos de terror, aquí te decimos cómo invertir ese tiempo rastreando una transferencia.

Lo primero que el Banco de México recomienda es revisar que los datos que hayamos colocado sean los correctos , pues sorpresa, si te equivocaste, es posible remediar el daño.

Bolsas de pantalón sin dinero (Pixabay)

Puedes anular la transferencia siempre y cuando lo hagas el mismo día del movimiento y antes de la hora de corte del banco.

Ahora, en caso de que los datos sean los indicados, el reflejo de la transferencia podría estar tardando por alguno de los siguientes aspectos:

Una falla con la conexión de tu banco con el Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI) o Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). En todo caso, puedes checar si la institución está conectada aquí

Tu conexión con el portal o la app del banco falló

Los fondos en tu cuenta son insuficientes

Transferencia bancaria (Pixabay)

4 sencillos pasos para no perder tu dinero rastreando una transferencia

Antes de comenzar con el proceso de rastreo de una transferencia, asegúrate de revisar tu cuenta bancaria para estar seguro de que no te regresaron el dinero que enviaste.

De ser así, puede que el problema sea la cuenta receptora. Y ahora si, Para hacer rastrear una transferencia y recibir un Comprobante de Pago Electrónico , sigue estos pasos:

1. Entra a esta liga

2. Llena la información requerida:

Fecha de la transferencia

Número de referencia o clave de rastreo (un conjunto de números que puedes consultar desde la app o plataforma de tu banco, así como anotarlo al momento de hacer la transferencia )

) Nombre del banco emisor y del banco receptor

CLABE, número de tarjeta o número telefónico de la cuenta receptora

Monto de la operación

Revisando transferencia bancaria (Pixabay)

3. Selecciona la opción “ consultar pago ” para ver tu comprobante de pago y el estado de tu transferencia

Si no tienes información de la CLABE, el número de tarjeta, número telefónico de la cuenta receptora, o no colocas la cantidad enviada, únicamente podrás ver el estado del pago, pero no recibirás el comprobante.

4. Otra opción es ponerte en contacto con tu banco para conocer el estado de la transferencia

En este sentido, el Banco de México se encarga de ayudarte a rastrear una transferencia, sin embargo, las obligaciones de tu banco al momento de hacer el depósito, son las siguientes:

Iniciar la transferencia máximo 30 segundos después de haber aceptado tu solicitud

El banco de cuenta receptora deberá reflejar la transferencia máximo 30 segundos después de que haya llegado

máximo 30 segundos después de que haya llegado En caso de que no sea posible transferir el dinero a la cuenta destino, es deber del banco regresarte la misma cantidad a más tardar 30 segundos después