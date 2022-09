¿Comer saludable es más caro? Ese es el nuevo debate que enciende las redes sociales y en el que internautas han expuesto diversos puntos de vista.

A través de Twitter, una usuaria compartió un mensaje en el cual afirmó que llevar una vida sana basada en comer saludable, se trata de un privilegio.

Lo anterior debido a que advirtió que el consumo de productos y alimentos sanos, es más caro que la comida que en teoría es más dañina para la salud.

El tuit de la internauta originó un amplio debate en el que si bien muchos están de acuerdo, otros usuarios descalifican las opiniones y exponen otros puntos de vista.

En la publicación que dio origen al debate, la usuaria “@akasadtanas” sentenció que la “vida fit” que implica comer saludable, se trata de un privilegio y es caro.

En ese sentido, criticó las tendencias de redes sociales en las que se condena y menosprecia a las personas que no llevan vidas saludables.

Y es que ejemplificó su postura al exponer lo costoso que son algunos alimentos sanos en la actualidad, como el caso de los aguacates o el pollo , por lo que dijo, a veces es mejor comer tacos.

“La vida fit SI ES UN PRIVILEGIO y SI ES CARA. Estoy harta de los tiktoks con tintes moralistas de “si no te cuidas es porque no quieres”. No Joaquín, 2 pinches aguacates cuestan casi $70, DOS MAMÓN y el pollo igual está carísimo, obvio la banda va a preferir unos tacos alv”