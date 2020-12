Esta tarde, la tienda Best Buy México anunció que decidió cerrar sus tiendas físicas antes del horario regular

Este jueves, usuarios denunciaron en redes sociales que la tienda en línea de Best Buy, compañía de artículos tecnológicos, no se encuentra funcionado y tampoco hay servicio en la aplicación de la empresa.

Tras el anuncio de cierre de la cadena de tiendas Best Buy, la compañía se encuentra realizando ventas de liquidación. Sin embargo, usuarios han denunciado en redes sociales que la tienda en línea no funciona, ni la aplicación. “Al parecer también lo hicieron por internet, no hay servicio, ni por la web, ni tampoco hay servicio en la app”, publicó un usuario de Twitter.

PS al parecer que también lo hicieron por internet, no hay servicio, ni por la web, ni tampoco hay servicio en la app. pic.twitter.com/oFsdVRcvJl — Arturo Cruz 🇲🇽 (@artuxsc) — Arturo Cruz 🇲🇽 (@artuxsc) December 3, 2020

Best Buy cierra sus tiendas físicas

Esta tarde, la tienda Best Buy México anunció que decidió cerrar sus tiendas físicas antes del horario regular , debido a la alta afluencia de personas por ventas de liquidación, de acuerdo con un comunicado.

“Para Best Buy México lo más importante es su seguridad y salud, es por eso que debido a la alta afluencia del día de hoy hemos decidido cerrar nuestras tiendas físicas antes del horario regular”, dice el comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Los usuarios en redes sociales subieron fotografías y videos de las tiendas de Best Buy, de diferentes surcursales, donde se observan largas filas de personas para ingresar a la tienda.

El pasado 24 de noviembre, la cadena de tiendas Best Buy anunció el cierre de sus sucursales en México. La compañía llevaba 13 años operando en el país, pero decidió cerrar a causa de la crisis económica causada por el coronavirus.

Con esto, Best Buy comenzará a cerrar todas sus unidades de negocios a partir del 31 de diciembre de este 2020, lo que significará la eliminación de miles de empleos en varios estados de la República.