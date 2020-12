Braskem advierte acciones legales contra gobierno de México

La compañía brasileña informó que emprenderá acciones legales por el corte de gas natural en la planta Etileno XXI.

México. - La empresa brasileña del ramo petroquímico, Braskem, dio a conocer que iniciará las acciones legales correspondientes, debido a la interrupción del suministro de gas natural para la planta Etileno XXI, que realizó el gobierno de México.

Luego de ser notificada sobre la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , de cortar el suministro del combustible a su filial en México, la firma brasileña indicó que emprenderá un proceso legal.

La notificación fue llevada a cabo a través de la agencia gubernamental Cenegas, el organismo del gobierno mexicano responsable del sistema de transporte por ductos y gas natural en la región.

Ante lo ocurrió, Braskem emitió un comunicado a través del cual refirió que el gas natural se trata de un suministro energético esencial para la producción de polietileno en el complejo petroquímico que opera su filial en el país.

Cabe destacar que durante su conferencia mañanera de este miércoles 2 de diciembre, AMLO informó que se dio por concluido el contrato y no había ninguna opción de que se renovara, debido a que en él se establecían condiciones ventajosas solo para la empresa que dejaban en desventaja a la hacienda pública y para Pemex .

“Ya no hay gas natural para la empresa, porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar” Andrés Manuel López Obrador

Por dicha situación, Braskem indicó que dio inicio a los procesos correspondientes, pues también destacó que la situación, podría dejar un impacto material en los resultados operativos o financieros de la compañía, de acuerdo con el tiempo que se prolongue el corte del suministro de gas natural.