El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró la nueva planta de Nestlé en el estado de Veracruz donde se producirá la marca Nescafé con granos de productores locales.

AMLO recordó que Nestlé es una empresa que ha ayudado mucho a los mexicanos y que ellos han comprado la leche y el café directamente a los productores desde hace seis o siete décadas, cuando ninguna empresa lo hacía.

El presidente de México dijo que Nestlé no ha abandonado a México, por lo que México será correspondiente y no va a dejar de apoyar a la empresa.

“Yo conozco la historia de Nestlé porque eran los que compraban la leche a los productores en mi pueblo. Pero les estoy hablando de no hace mucho, como hace como 65, 70 años. Ya estaban ahí, eran los únicos. Y siempre hay quejas, tanto en lo de la leche como en lo del café, pero no han abandonado México, y México no va a dejar de apoyar a Nestlé.”

AMLO