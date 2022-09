Durante la conferencia mañanera de hoy 7 de septiembre, AMLO aseguró que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) era “un sector del PAN”; así le responden.

AMLO habló sobre Coparmex y su supuesta relación con el Partido Acción Naciona l (PAN), señalando que por ello hablan sobre seguridad a manera de generar “politiquería”.

Sin embargo, Coparmex se enteró de lo que dijo AMLO sobre ellos y salió a emitir una respuesta al respecto, desmintiendo al presidente de México.

Una periodista cuestionó a AMLO si trató con los líderes empresariales Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle , presidente del Consejo Mexicano de Negocios, los señalamientos de Coparmex.

Ya que la Confederación mostró su preocupación sobre el posible riesgo que podrían padecer los estados en cuanto al desabasto de medicamentos dadas las circunstancias de violencia que se viven en el país.

Sin embargo, AMLO aseguró que eso se trata de simple “politiquería” por parte de la Confederación, y que al no ser un tema central no se trató en su reunión con Cervantes y del Valle.

“Eso no se trató, no es un asunto prioritario porque estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar La Paz, la tranquilidad todos los días”

Igualmente, AMLO acusó a Coparmex de copiar la campaña en su contra que tienen los partidos de oposición.

Además, señaló que la dependencia era un sector del PAN cuando estaba Gustavo de Hoyos, periodo de 2016 a 2020.

Ya que, según AMLO, él no defendía a los empresarios, sino que estaba en su contra.

“Cuando un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia y no hay elementos, no es más que politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición; y la Coparmex era, no sé si siga siendo, como un sector del PAN.

Sin duda, cuando estaba este señor De Hoyos jugaba ese papel, no defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros; fue el que me acusó con el rey de España.”

AMLO