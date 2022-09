El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le declaró la guerra a la red social TikTok como medio por el que se puede informar porque no habla de corrido.

Desde la conferencia mañanera del 7 de septiembre, AMLO aseguró que es “un anti TikTok” porque lo que más éxito tiene en esta plataforma dura un segundo.

AMLO es anti TikTok porque no podría contextualizar

AMLO aseguró que no le gusta TikTok debido a que los videos que tienen más éxito duran “un segundo” y él no habla de corrido.

El presidente reconoció que habla despacio y que le gusta contextualizar los temas de los que habla, por lo que TikTok es una plataforma que no le gusta.

“Yo soy un anti TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mi me gusta siempre contextualizar” AMLO

Asimismo, AMLO dijo que, como es una aplicación donde lo más exitoso dura un segundo, está en contra de ella, pues lo importante no se puede decir en ese tiempo.

AMLO aceptó su espíritu contra TikTok como parte de su postura en favor del fomento a la lectura en el país.

Además, aseguró que es importante que la gente lea más, pese a que su lectura requiere de más tiempo y atención en comparación con las redes sociales.

AMLO no tiene cuenta oficial de TikTok

AMLO ha comprobado ser anti TIkTok pues no cuenta con una cuenta oficial en esta red social, como sí la tiene en otras como Twitter y Facebook.

Sin embargo, existen algunas cuentas como lopezobrador_ _ y amlo_presidente.mx, que se dedican a colocar fragmentos de las mañaneras y otros eventos del presidente y videos oficiales del gobierno federal.

Estas cuentas logran subir videos de hasta 1 minuto de las mañaneras de AMLO, c on el apoyo de la aceleración de la velocidad del audio.

AMLO es viral en TikTok por audios de sus mañaneras

El presidente AMLO no cuenta con una cuenta oficial de TikTok pero esto no quiere decir que no sea viral en esta aplicación.

Y es que al menos 2 audios de AMLO se han utilizado para generar memes desde esta plataforma de videos; se trata de los audios de

“Gente drogada”

“Memes ingeniosos”

El primero es utilizado para mostrar alguna acción o actividad que parece estar fuera del comprendimiento general, pues en éste el presidente afirma:

“Por lo general son gentes drogadas, eso está comprobado” Audio de AMLO en TikTok

El segundo audio de AMLO, se ha utilizado en TikTok para señalar una excusa para no hacer nada, donde el mandatario asegura:

“Es que vi en el Face, hay unos memes de veras que ingeniosos. me hacen reír, salieron unos memes buenísimos” Audio de AMLO en TikTok

AMLO: importante el fomento a la lectura para aprender mucho

En este sentido, AMLO resaltó la importancia de los libros y su superioridad sobre plataformas como TikTok.

“Se disfruta un libro, se aprende muchísimo porque no es solamente lo que contiene el libro sino que provoca para imaginar cosas” AMLO

De acuerdo con AMLO, los libros enseñan mucho y, ejemplificó esto aseverando que en la política no se podría ejercer bien sin la literatura.

Por ello, aseguró que se debe dar mayor difusión y fomento a la lectura de la forma en que lo hace el Fondo de Cultura Económica.