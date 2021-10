6 de cada 10 mexicanos favorecen la reforma eléctrica de AMLO: Federico Berrueto

Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) revela que 6 de cada 10 mexicanos favorecen la reforma eléctrica de AMLO, informó Federico Berrueto.

De acuerdo con Federico Berrueto, el 64 por ciento de los mexicanos encuestados considera que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un avance para industria del país.

La encuesta levantada telefónicamente a 800 personas arrojó que el 64 por ciento apoya la iniciativa del presidente de México y solo el 31 por ciento está en desacuerdo.

Explicó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que hay que considerar dos planos en el desarrollo de la encuesta:

En este sentido, Federico Berrueto señaló que lo que se observa más que todo percepción por una consideración: muy poca gente está informada del contenido de la reforma eléctrica de AMLO.

“Quienes están de acuerdo (con la reforma eléctrica de AMLO) es 64 por ciento, pero más allá de esta cifra lo que tenemos que preguntarnos es el nivel de información” Federico Berrueto

De acuerdo con Federico Berrueto, la población le compró el argumento a AMLO que salvar a la CFE es la mejor opción para la mejorar la industria eléctrica en México.

“Si la gente revisara la información a detalle, la ciudadanía cambiaría de opinión” Federico Berrueto

Para Federico Berrueto, en las condiciones del debate, se ve una gran disciplina propagandística del Gobierno federal y una confusión por parte de la oposición en el Congreso.

Lamentó que ya no se discute si es buena la reforma eléctrica de AMLO, si no si el PRI va o no con la oposición o la propuesta del presidente de México.

Asimismo, la encuesta también destaca que el 63 por ciento cree que la aprobación de la reforma eléctrica de AMLO es un “avance en el país”.

Por el contrario, según el estudio del GCE, el 38.5 por ciento considera que con los cambios en la industria los precios de la electricidad van a bajar.

Federico Berrueto consideró que ese dato quiere decir que los órganos autónomos no son comprendidos por la ciudadanía, que terminó comprando “el argumento de AMLO que son corruptos y no realizan trabajo en pro del país”.