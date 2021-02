¿Vacuna Sputnik V funcionaría en México? Esto explica Hugo López-Gatell

El subsecretario Hugo López-Gatell explicó las dudas que se tiene sobre Sputnik V, debido a que está hecha de adenovirus 5

México.- La vacuna Sputnik V creada por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) ha sido señalada no solo por la precipitación de su registro, también porque en México esta vacuna no podría dar la efectividad de 91.6 por ciento que documentó un análisis en la revista The Lancet.

Una de las investigadoras que ha puesto en duda la Sputnik V contra la Covid-19, hecha por adenovirus 5, es Irma Aguilar Delfín. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó cómo es que funciona este adenovirus y por qué no debemos preocuparnos.

¿Qué dice Irma Aguilar Delfin sobre la vacuna Sputnik V?

Aguilar Delfin escribió en un artículo para SDPnoticias que ve poco probable que la reguladora de medicamentos y alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autoricen esta vacuna.

Esto es porque Sputnik V está hecha de adenovirus 5, un virus que causa enfermedades respiratorias, como la gripe o la bronquitis, que además es muy común en las poblaciones.

El problema, dice la biomédica, es que a estos virus les dejan solo la “cáscara” para colocar dentro antígenos que protejan a las personas. Pero como muchas ya son inmunes, el cuerpo al reconocer esta “cáscara” la desecha y no sirve.

¿Y qué dice Hugo López-Gatell sobre la Sputnik V y el adenovirus 5?

López-Gatell dijo en conferencia nocturna del 3 de feberero que es razonable este cuestionamiento sobre la efectividad de la Sputnik V. Sin embargo, esta vacuna además de tener adenovirus 5, tiene el 26, y al combinar estos la eficacia es mayor.

“La eficacia está demostrada clínicamente, como lo vimos en el documento que se publicó ayer en la revista Lancet, que es el informe del ensayo clínico fase 3. La forma en que se utiliza Sputnik V es: primera dosis, adenovirus 26; segunda dosis, adenovirus 5” Hugo López-Gatell

El funcionario explicó que aunque el adenovirus 5 tal vez no es común en Rusia y por eso ahí sí funcionó, es impráctico hacer estudios en cada territorio del mundo, pues las vacunas están hechas para funcionar en todo el mundo.

Hugo López-Gatell sobre la Sputnik V y el adenovirus 5

(Versión estenográfica)

INTERLOCUTORA: Por otro lado, doctor, ¿cuál es la prevalencia del adenovirus 5 en la población mexicana?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: No está documentado, esta es una cosa interesante, seguramente su pregunta se relaciona con una inquietud que algunas personas científicas -algunas de ellas relacionadas con la industria farmacéutica en sus empleos previos-tienen sobre la vacuna Sputnik V, sobre la vacuna CanSino, que tienen en su composición adenovirus 5.

Es un virus común, es un virus común, igual que el adenovirus 26, igual que todos los adenovirus, igual que el rhinovirus, el virus influenza, hay muchos virus respiratorios comunes.

La inquietud que han formulado algunas personas es que por la frecuencia alta de estos virus podría ser que se inhiba el efecto de la vacuna, lo cual es científicamente razonable, es interesante porque las vacunas que utilizan un solo adenovirus podrían ser las más susceptibles.

¿Por qué razón?

Porque se pone la vacuna si es que la persona ya tiene anticuerpos contra adenovirus. Adenovirus es un virus que causa infección respiratoria leve, generalmente un síndrome catarral y en el caso de las vacunas contra COVID se utiliza como transportador, como vector, y lo que se hace es que se pone las componentes del virus SARS-CoV-2 que van a causar la respuesta inmune, incapaces de causar enfermedad, siempre esto debe quedar claro, en un adenovirus que también es incapaz de causar enfermedad porque ha sido modificado para que no cause enfermedad.

Pero si hay anticuerpos contra el adenovirus puede ser que se inhiba el transporte de las moléculas del SARS-CoV-2 y ya no se logre toda la potencia del efecto.

Esta es una consideración científica importante y algunas vacunas, como decía, sólo tienen un adenovirus, es el caso de CanSino, por ejemplo, tiene adenovirus cinco, es el caso de la vacuna de Janssen, que tiene adenovirus 26.

La vacuna Sputnik tiene ambos y propia información técnica de Sputnik lo que plantea como fundamento científico es que la combinación de ambos es lo que permite una eficacia mayor.

La eficacia está demostrada clínicamente, como lo vimos en el documento que se publicó ayer en la revista Lancet, que es el informe del ensayo clínico fase 3.

La forma en que se utiliza Sputnik V es: primera dosis, adenovirus 26; segunda dosis, adenovirus 5.

Entonces, ante la circunstancia de que son dos adenovirus diferentes que circulan en distintas intensidades en la población es menosprobable que haya personas que tengan anticuerpos contra ambos adenovirus y el efecto neto es el que se ve en el ensayo clínico que la eficacia es de 91.6 por ciento.

INTERLOCUTORA: ¿Aunque solo haya sido probado en Moscú con rusos?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Los ensayos clínicos se han hecho en distintos lugares, no es indispensable hacerlo en cada territorio, sería completamente impráctico, ningún producto farmacéutico se prueba en todas y cada una de las ciudades o países donde se planea utilizar.

Ahora, ciertamente la inquietud… El otro día leí información de una doctora, como digo, trabaja hoy en la Secretaría de Salud, antiguamente trabajó en el laboratorio Landsteiner; por cierto, es el laboratorio que algún momento planeaba comercializar la vacuna Sputnik V, trabajó también en el laboratorio Pisa y en otros lugares.

Y el planteamiento que hace me parece científicamente razonable; sin embargo, algunos de los supuestos parecen anticiparse a la realidad y no están fundamentados.

Y habría que ver desde luego la diferencia entre eficacia y efectividad. Desde el punto de vista técnico es precisamente la diferencia entre un ambiente controlado y un ambiente real.

Hay múltiples factores para cualquier intervención de salud o producto farmacéutico que pueden hacer que se diferencien en términos de magnitud una y otra.