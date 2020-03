Uso de cubrebocas no evita contagio de coronavirus: Secretaría de Salud

El subsecretario de Salud dijo que compras de cubrebocas obedecen más a un escenario de "miedo" de ciudadanos, que a medidas efectivas de prevención.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró que el uso de cubrebocas entre las personas no evita el posible contagio del nuevo tipo de coronavirus "COVID-19".

En la conferencia mañanera del presidente AMLO en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud (SSa) señaló que el aumento en la demanda de productos como gel antibacterial y cubrebocas, obedece más a un comportamiento de miedo generalizado entre la población, que a medidas efectivas de prevención.

En ese sentido, López-Gatell Ramírez reiteró su llamado a mantener la calma y apuntó que, en todo caso, el uso de cubrebocas tiene una función más efectiva entre las personas que ya se encuentran infectadas y que buscan evitar el posible contagio a otros individuos dentro de su comunidad.

"El uso de cubrebocas, estos cubrebocas sencillos, que se pueden vender en los supermercados, no sirven para protegernos. Que todo el mundo lo sepa: si yo me pongo un cubrebocas no me disminuye notoriamente el riesgo de que pueda adquirir coronavirus" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud.

El funcionario federal reconoció que ese tipo de compras "de pánico" obedecen más a la búsqueda de tranquilidad por parte de la población, que a un impacto real en las medidas de contención de la enfermedad.

Precisó que en el caso de las caretas utilizadas por personal médico en centros de salud, dichos objetos sí representan un mayor nivel de protección por parte de quienes las portan.

No obstante, aclaró que su uso es recomendado sólo en el contacto directo con pacientes confirmados.

México se mantiene en fase de casos "importados" de coronavirus

En cuanto a la fase en la que se encuentra la propagación de la enfermedad, López-Gatell reiteró que de momento los casos confirmados de la enfermedad son "importados", lo que quiere decir que se trata de personas que se infectaron en otro país y que arribaron a territorio nacional.

Bajo esa premisa, el subsecretario de Salud indicó que el gobierno busca evitar una dispersión "comunitaria" del virus, aunque reconoció que existe la posibilidad de llegar a ese escenario en un periodo de 50 días.